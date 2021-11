Emmanuel Macron conditionne le pass sanitaire à une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans

L'information était dans les tuyaux, elle est désormais officielle. Ce mardi 9 novembre, Emmanuel Macron a annoncé que les personnes de plus de 65 ans, devront recevoir une troisième dose, pour que leur pass sanitaire reste valable.

Le président de la République a justifié cette décision en s'appuyant sur les études scientifiques: l'immunité diminue avec le temps et les rendez-vous pour une troisième dose pour les publics visés, pas suffisamment pris.

"Il faut accélérer cette campagne. Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois, faites ce rappel. A partir du 15 décembre, il faudra justifier d’un rappel pour prolonger le pass sanitaire", a déclaré le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a également annoncé une campagne pour une troisième dose, chez les 50-64 ans, et ce, dès début décembre.

"Plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans, c'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes, âgés de 50 à 64 ans", a-t-il déclaré. "Nous avons saisi les autorités scientifiques afin qu'elle puisse nous indiquer dans les tout prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre", a-t-il précisé.