Emmanuel Macron annonce la suspension de la vaccination avec le vaccin AstraZeneca en attendant l'avis européen

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a "aucune preuve de risque aggravé" de caillot sanguin entraîné par son vaccin, tandis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'il n'y a "pas de raison de ne pas utiliser" ce vaccin.

Mais les autorités concernées le reconnaissent: il n'y a aucun lien avéré entre ces problèmes de santé et ce vaccin, à part l'enchaînement chronologique. Si celui-ci est suspendu, c'est simplement le temps de s'assurer qu'un tel rapport n'existe pas, ce qui nécessite une véritable enquête scientifique. C'est un classique principe de précaution qui a l'aval de certains chercheurs.

"Quand on utilise un produit relativement récent comme tous ces nouveaux vaccins, on doit les surveiller comme le lait sur le feu et dès qu'il y a un signal, même si on n'y croit pas, il faut tout arrêter", estimait jeudi la vaccinologue suisse Claire-Anne Siegrist sur la RTS.

Mais l'approche laisse perplexe nombre d'autres professionnels, qui pointent que ces problèmes de santé ne semblent pas plus fréquents après le vaccin AstraZeneca qu'après les autres actuellement distribués en Europe, Pfizer/BioNTech et Moderna. C'est d'ailleurs l'argument employé par le groupe lui-même.

Un nombre de cas de thromboses similaires au vaccin Pfizer/BioNTech

Dans un communiqué publié dimanche, AstraZeneca souligne que les cas de thromboses après avoir reçu son vaccin sont "similaires" à ceux de ses homologues. Ces affirmations sont appuyées par les chiffres officiels du Royaume-Uni, l'un des pays les plus avancés dans sa campagne de vaccination. Ils témoignent par ailleurs du caractère extrêmement rare des thromboses. Il y en a eu 35 sur les 9,7 millions de personnes ayant reçu une dose AstraZeneca - 0,0004% - et 24 sur les 10,7 millions de vaccinés Pfizer/BioNTech - 0,0002%. Dans chaque catégorie, il n'y a qu'un seul décès.

Selon AstraZeneca, les cas de thromboses sont même nettement moins fréquents que la moyenne dans la population. Cela ne veut pas dire pour autant que le vaccin est sans effets indésirables. En France, les données du régulateur des médicaments, l'ANSM, montrent qu'ils sont plus fréquents à être signalés chez des vaccinés AstraZeneca (0,66%) que Pfizer/BioNTech (0,19%) ou Moderna (0,12%). Ils sont le plus souvent sans gravité.

Lorsqu'ils sont lourds, il s'agit en grande majorité de syndromes proches de la grippe "particulièrement sévères" avec, par exemple, des accès de fièvre intense. Certains effets peuvent, toutefois, être, encore plus graves comme des réactions allergiques qui empêchent de respirer. L'Union européenne les a ajoutées voici quelques jours à la liste des effets secondaires potentiels du vaccin AstraZeneca, même si les cas sont exceptionnels: 41 sur cinq millions.