Emmanuel Macron adresse ses pensées aux victimes de la tempête Alex et salue "une reconstruction résiliente"

Les 2 et 3 octobre 2020, la tempête Alex a frappé les vallées de la Roya, la Vésubie, la Tinée, ainsi que celles de Var et de l’Estéron. En ce jour anniversaire, le chef de l'Etat adresse ses pensées aux victimes et à leurs proches.