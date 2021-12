"Elles sont aujourd'hui toutes considérées comme inquiétantes": comment les forces de l'ordre enquêtent sur les disparitions

Avez-vous des chiffres concernant les disparitions dans le département?

De ce que je peux voir dans les Alpes-Maritimes, on traite une à deux disparitions par semaine. La plupart du temps ce sont des "retards" et les conjoints s’inquiètent. La personne est retrouvée plus ou moins rapidement dans la majorité des cas.

A quels types de disparitions êtes-vous confrontés?

Il y a les fugues, les disparitions volontaires, les personnes qui se blessent ou se perdent en montagne, les personnes atteintes de problèmes psychologiques, de maladies, comme Alzheimer. Mais aussi les enlèvements, les séquestrations.

La personne est rapidement inscrite au fichier des personnes recherchées

Tous les signalements sont-ils traités?

Toutes les disparitions aujourd’hui sont considérées comme inquiétantes. Sur la base de l’article 74-1* on ouvre une enquête, s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne protégée. A savoir quelqu'un dont les facultés corporelles ou mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge.



Souvent, le signalement est donné par des proches par téléphone au centre opérationnel. Si les informations que l'on nous donne montrent que la personne pourrait être en danger, on fait deux choses distinctes. Il y a les recherches opérationnelles qui se font sur le terrain et qui montent en puissance en fonction de la localisation de la personne et en parallèle, la partie judiciaire.

Pouvez-vous développer?

Concernant les recherches, une patrouille de gendarmerie locale va en priorité chercher le véhicule de la personne si elle en a un. C’est ce qu’il y a de plus facile à trouver et cela nous permet d’avoir une zone de départ. Selon les cas, le domicile de la personne est fouillé, la personne qui a signalé la disparition est interrogée, on fait aussi ce qu'on appelle chez nous du porte à porte. On va demander au voisinage s'ils ont vu, entendu quelque chose ou si la personne avait un comportement étrange les jours précédents sa disparition. Le tout étant toujours destiné à trouver un point de départ.



Les autres commissariats et gendarmeries sont immédiatement informés, la préfecture, mais aussi le parquet. On l’informe parce qu’il y aura probablement un suivi et que c’est une enquête judiciaire qui s’ouvre. On appelle les hôpitaux aussi en priorité.



On récupère également une photo, des informations sur la personne et avec l'accord du parquet, on fait une fiche de diffusion. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs souvent d'une très grande aide. La personne est ensuite rapidement inscrite au fichier des personnes recherchées** (FPR, Ndlr).

De quels moyens humains et matériels disposez-vous en cas de disparition?

Il y a tout un système de réquisitions au niveau du téléphone mais aussi bancaire. On a une chose qui nous facilite la vie aujourd'hui, c'est qu'il y a une obligation légale pour les opérateurs téléphoniques de nous géolocaliser les personnes dont la vie serait en danger. On se rapproche des quelques centaines de mètres. C'est de plus en plus précis. Avant il fallait passer par des réquisitions judiciaires et ça mettait du temps.

Nous avons aussi un autre outil qui s'appelle "gendloc". On envoie un sms à la personne pour la prévenir que la gendarmerie le recherche et dès que le téléphone est rallumé, ça borne.

On possède aussi 3 drones qui nous permettent de balayer les zones compliquées. Des hélicoptères qui sont basés à Hyères, trois chiens de piste et lorsque la piste est trop ancienne, on a recours cette fois-ci à des Saint-Hubert qui viennent de Nîmes. C'est un chien qui relève une piste jusqu'à 10 jours.

Concernant les moyens humains, nous disposons d'une trentaine de personnels dédiée à la recherche en montagne, ainsi que d'une gendarmerie maritime. Ces gendarmes sont également plongeurs.

Ce qui facilite nos recherches dans un département comme les Alpes-Maritimes, c'est qu'il y a énormément de caméras et c'est un secteur géographique plus restreint au niveau des axes routiers. Vous avez le bord de mer, l'autoroute ou alors les routes des vallées.

Les recherches ne s'arrêtent pas

Comment évolue l'enquête?

Cela dépend de la disparition et si nous avons un secteur de recherche. Si nous n'en avons pas, au bout de plusieurs semaines le niveau de recherche se réduit. Mais hebdomadairement, on fait un point sur le dossier et on engage des moyens. Nous avons une cartographie et toutes les zones explorées sont grisées. Mais rien ne nous empêche de dérouter un hélicoptère qui vient dans le secteur ou d'envoyer une brigade. Les recherches ne s'arrêtent pas, comme pour les disparus de la tempête Alex.

Dans tous les cas, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'une personne majeure est libre de ne plus contacter ses proches.

Faites-vous parfois appel à des voyants, radiesthésistes...?

Nous, mais eux nous appellent. Nous prenons en considération ce qu'ils ont à nous dire, mais bien souvent ça ne donne rien. Hormis une fois, je me souviens d'une affaire où un voyant nous a indiqué l'endroit où se trouvait le corps et nous avait donné des détails bluffants. Comme par exemple qu'il manquait une chaussure à cette personne. Lui ne pouvait pas le savoir, mais c'était vrai.

Y a-t-il un délai avant de signaler une personne?

Au plus tôt c’est le mieux. Sachant que la nuit c’est quand même un handicap pour faire des recherches, notamment en montagne.

*Article 71-4: Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. À l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

**Le ministère de l'Intérieur est responsable de ce fichier. Le FPR sert à faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, militaires ou administratives. Il a pour but de permettre le suivi d’un certain nombre de personnes et le recueil de renseignements les concernant, explique la CNIL. Il est divisé en vingt-et-un sous-fichiers regroupant les personnes concernées en fonction du fondement juridique de la recherche comme "V" pour les évadés, "M" pour les mineurs en fugueurs, "IT" pour interdiction de territoire...