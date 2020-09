Elles ont arrêté de s’épiler: les réseaux sociaux affichent les poils et aident à briser le tabou de la pilosité féminine

Le poil condamné pour saleté et inesthétisme

En France, le canon de beauté féminin est à la peau glabre. Pour savoir ce qu’il en est sur la Côte d’Azur, direction la Promenade des Anglais. Cet été, les femmes qui bronzent sur la plage ont les jambes lisses. Sur les trottoirs, pas un poil ne dépasse du short – ni de l’ourlet du pantalon de travail de Murielle. Pour la sexagénaire, l’épilation n’est même pas une question. Elle est entrée dans l’adolescence quelques années après les revendications libertaires des soixante-huitards: cinq ans auront suffi pour remaudire les poils.

L’âge est un facteur déterminant. Dans la rue, les quatre septuagénaires croisées ne souhaitent pas répondre: "Ça ne me concerne pas." L’institut niçois Podium Beauté est catégorique: Selon lui, "les femmes de plus de 45 ans se font épiler par hygiène. Elles se font le maillot, et le reste, elles s’en moquent." Quid des adolescentes et jeunes adultes? "Elles sont plus radicales : elles se font épiler toutes les zones, et pour raison esthétique." Autre institut, autre point de vue sur la question, chez Linda Collins, c’est l’esthétique qui prime pour tous les clients.

Il est 11 heures et le soleil tape déjà fort devant le Palais de la Méditerranée. Pour Hugo, 14 ans, raser ou épiler permet de "moins transpirer, être plus net et plus propre", tant pour les femmes que les hommes. Si une fille garde quelques poils, il n’y a pas mort d’homme, mais bon, "que ce ne soit pas un buisson", dit-il, en rigolant.

Pour avoir une vision plus large, un appel à témoin a été lancé sur le site de Nice-Matin. Les témoignages se font le reflet d’adolescents jusqu’aux adultes de plus de 70 ans, de Nice à Bruxelles. Alors qu’il s’adressait prioritairement aux femmes, 40% d’hommes ont répondu. En vingt-quatre heures, 229 réponses.

L’hygiène arrive en tête des préoccupations: "c’est sale", "il y a des des odeurs là où il y a des poils", "manque d’hygiène".

L’aspect esthétique n’est évidemment pas en reste: une femme épilée est "belle" et "sexuellement attirante" pour les deux tiers des répondants masculins.

Du côté des femmes, près de 60% affirment que retirer leurs poils est une évidence pour se sentir bien dans leur corps. Elles s’en sentent "plus féminines". Sur le podium des zones à tenir épilées, nous retrouvons le maillot (93%), les aisselles (88%) et les mollets (87%). Les hommes sont du même avis pour un corps féminin, avec un léger remaniement: les aisselles sont le must-have, quand le maillot arrive bon troisième.

Le culte d’une beauté imberbe est à son paroxysme quand il est question d’épilation intime. Seules deux femmes laissent leur pubis complètement naturel, quand l’intégral remporte 45% des suffrages. Côté masculin du questionnaire, 33% considèrent une femme entièrement épilée “sexuellement attirante”. “Les caresses sont plus douces”, écrit l’un ; l’autre répond que les poils “sont piquants.”