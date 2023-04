Son corps avait été retrouvé sur une plage de Toulon: l'émouvant hommage de Dany Boon après le suicide d'Odile

Odile, 50 ans, avait été retrouvée agonisante sur la plage de la Mitre à Toulon, le 1er janvier 2021. Elle était décédée à l’hôpital quelques heures plus tard, des suites d’une intoxication médicamenteuse. L’enquête ouverte pour confirmer les causes du décès avait établi que la quinquagénaire, dépressive, avait mis fin à ses jours.

Une plainte pour "suicide forcé"

Quelques mois plus tard, des membres de sa famille avaient déposé plainte pour "suicide forcé". Accablée par sa belle-famille d'avoir poussé Odile au suicide, le Toulonnais s'était défendu dans nos colonnes.

Mais plus de deux ans après ce dramatique faits divers, l'affaire a ressurgi sur un plateau de télévisée ce samedi 15 avril. Dany Boon a lu un texte rédigé par Laurence Arné, l'épouse de l'acteur, au sujet du suicide d'Odile.

"Isolée, délaissée, notre étoile s'éteint épuisée"

"Le tic tac d'une horloge lance un décompte. D'un pas libre et assuré, Odile avance doucement au centre la piste. elle se fige et prend la pose. Son cœur s'accélère [...]. Emprisonnée dans ce corps, notre madone suffoque et tombe au sol. Il fait si froid. La fête vient de s'achever pourtant cela fait si longtemps qu'elle n'a pas dansé. Isolée, délaissée, notre étoile s'éteint, épuisée", lit l'acteur durant l'émission "Quelle Epoque !" présentée par Léa Salamé.

Un texte pour rendre hommage à Odile

Ce texte est né de la rencontre entre Laurence Arné et Fadila, la sœur d'Odile. La compagne de l'acteur a ainsi voulu rendre hommage à Odile, en rédigeant cette lettre qui figure dans le livre de Sara Barukh "125 et des milliers: 125 personnalités racontent 125 victimes de féminicides".

Pour rappel, en septembre 2021, le procureur de la République de Toulon avait annoncé l’ouverture d’une information judiciaire contre X.