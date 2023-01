"Elle avait une personnalité très forte, très attachante": vive émotion dans le Var après le décès de sœur André

Le maire de Toulon Hubert Falco a été l’un des premiers à faire part de son "immense tristesse". Il faut dire que Sœur André, décédée dans la nuit de lundi à mardi, était toujours extrêmement flattée que l’élu lui rende visite. C’était le cas à chacun de ses anniversaires, et ce depuis près de quinze ans. La religieuse, devenue citoyenne d’honneur de la Ville, adorait raconter qu’un jour, l’édile s’était mis à ses pieds pour lui refaire un lacet!

Native d’Alès, dans le Gard, ayant passé l’essentiel de son existence entre Marseille, Paris, Vichy, la Drôme et la Savoie, Lucile Randon (de son vrai nom) n’était pourtant Toulonnaise que d’adoption. Arrivée à l’Ehpad Sainte-Catherine Labouré en 2009, à l’âge de 105 ans, la religieuse n’a jamais connu les joies des randonnées au Faron ou des flâneries rue des Arts. Mais son statut de doyenne des Français, puis de l’Europe et enfin de l’humanité, ainsi que sa vie dédiée à aider les autres, l’avait érigée malgré elle au rang de "star" locale.

"Elle est partie en paix"

"Il y a beaucoup d’émotion aussi dans sa congrégation", confie David Tavella, chargé de communication au sein de la maison de retraite et "ami" de Sœur André. "Au-delà de sa longévité, c’est quelqu’un qui avait une personnalité très forte, beaucoup d’humour, qui était très attachante." Sœur Marie-Pierre, la mère supérieure des Filles de la Charité, a perdu une amie. Dans un établissement où la mort fait partie de la vie, le décès de la religieuse a ébranlé les résidents plus encore que d’habitude.

"Elle s’en est allée en paix, tranquillement, dans son lit et non à l’hôpital, comme on aurait pu le craindre", tempère David Tavella. Son "imprésario", comme il aimait à se définir, dit d’ailleurs avoir déjà évoqué avec Sœur André, la difficulté qu’il aurait un jour à affronter et révéler au monde entier l’inexorable disparition de la religieuse. "Elle m’avait dit, avec un petit sourire: “Vous annoncerez une bonne nouvelle". Affaiblie physiquement, elle supportait mal que les gens s’occupent d’elle alors qu’elle ne pouvait plus s’occuper des autres. »

Des obsèques dans le Gard?

Ces derniers jours, la fatigue était allée crescendo. Son anniversaire, qu’elle aurait dû fêter le 11 février, était habituellement pour elle l’occasion de se réjouir plusieurs semaines à l’avance. C’était l’assurance d’être entourée, de pouvoir parler de son frère André. De manger quelques chocolats, de boire un petit verre de porto aussi. Mais cette fois, de ces 119 bougies qui lui étaient promises, elle ne faisait aucun cas. "Elle était lasse…" lâche David Tavella.

À son image, les obsèques devraient se dérouler dans la plus grande discrétion, selon la volonté de ses proches. Et la plus stricte intimité. Même si aucun détail n’a encore filtré, un caveau de famille pourrait accueillir sa dépouille dans le Gard. Loin de Toulon, où elle restera éternellement dans les cœurs.