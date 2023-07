Élection de Miss Provence 2023 ce jeudi dans le Var: découvrez le visage des 14 candidates en lice

Elles sont quatorze à rêver au titre de Miss Provence. Elles ont été toutes sélectionnées dans la région, des Bouches-du-Rhône au Var en passant par les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse.

Organisé à Cogolin en 2021 et aux arènes d’Istres l’année dernière, le sacre de Miss Provence se tiendra cette année à l’agora (amphithéâtre extérieur) du Palais des congrès, à Saint-Raphaël, ce jeudi 27 juillet de 21 heures à minuit.

L'entrée est gratuite, mais pour assister à la soirée, les spectateurs devront se rendre au centre culture Georges-Ginesta afin d’y récupérer des tickets d’entrée.

À l’issue d’un spectacle de trois heures, les Miss seront départagées par un jury de onze personnes, parmi lesquelles quatre élus, d’anciennes Miss régionales (dont Charlotte Pirroni et Lou Ruat, anciennes Miss Provence) Frédéric Gilbert, le directeur général de la société Miss France, et d’autres personnalités.

Les jeunes filles tenteront de séduire le public qui devra élire ses sept favorites par bulletins secrets et sms avant 20 heures. Le jury se chargera de trancher et de couronner les deux meilleures candidates par la suite.

Voici les 14 candidates en lice cette année:

Maëva Bérénice est en école de communication marketing entrepreneuse, elle a 19 ans, mesure 1m70 et vient de Sorgues.

Jade Bianciotto est en BTS Management Commercial Opérationnel, elle a 21 ans, mesure 1m76 et vient de Beaumes de Venise.

Adélina Blanc est dentiste, elle a 25 ans, mesure 1m74 et vient de Eyragues.

Ines Chicot-Roussel est hôtesse de communication, elle a 23 ans, mesure 1m74 et vient de Sisteron.

Marieme Diouf est consultante en transformation finance, elle a 24 ans, mesure 1m71 et vient de Marseille.

Jade Frediani a obtenu son BTS Tourisme, elle a 23 ans, mesure 1m70 et vient de Sollies-Toucas.

Eva Garcia est community manager indépendante, elle a 22 ans, mesure 1m75 et vient de Cavaillon.

Lou Lefort entame des études de droit, elle a 18 ans, mesure 1m70 et vient de La Crau.

Maelyss Petit est en Terminale, elle a 18 ans, mesure 1m77 et vient de Digne les Bains.

Mélanie Portes est licence commerce et marketing des vins et spiritueux, elle a 20 ans, mesure 1m70 et vient de Camaret sur Aigues.