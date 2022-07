Eau, temps de trajet, énervement… Sept conseils pour prendre la route sereinement dans les Alpes-Maritimes et le Var cet été

1# Tenir le bord droit de la chaussée et les distances de sécurité

Sur l’autoroute, beaucoup de gens roulent au milieu.

"Pour ceux qui ne connaissent pas la région, c’est souvent parce qu’il y a beaucoup d’entrées et de sorties et qu’ils sont un peu désorientés par tout ça", explique le lieutenant-colonel Benne.

Malheureusement, cette situation peut donner lieu à des comportements agressifs en voiture. Certains vont se faire doubler à droite par exemple, car ils sont trop lents au milieu.

Le premier conseil est donc de bien rouler à droite.

Egalement, bien respecter les distances de sécurité. Beaucoup de gens ne le font pas et les accrochages arrivent vite.

2# Anticiper des temps de trajet plus longs

Les temps des trajets qu’on avait l’habitude de prendre vont augmenter. "Il ne faut pas hésiter à se rajouter un peu de délai en plus sur la route", conseille le lieutenant-colonel.

Prendre en compte qu’on aura sûrement plus de bouchons, qu’on peut se sentir agacé.

Quand on a un rendez-vous important, ne pas hésiter à rajouter 15% de son temps car le trajet moyen va augmenter de 15% environ.

3# En cas d’accident sur l’autoroute, rester à bord de son véhicule

Le conseil est de se serrer pour permettre le passage des secours.

"On a de plus en plus de gens qui descendent de leur voiture quand le trafic est arrêté. Or, c’est dangereux", poursuite le lieutenant-colonel Benne.

Pourquoi? Parce que les véhicules d’urgence peuvent arriver à toute vitesse.

Donc, en cas de bouchons qui s’éternisent, si on a la clim, on reste au frais.

Si on ne l’a pas, on ouvre ses fenêtres... mais en aucun cas ses portières car on est dans deux départements où les motos et les deux-roues ont le droit de remonter en circulation inter-files depuis plus d’un an.

4# Garder une bouteille d’eau à l’avant du véhicule

Un conseil très important est de garder une bouteille d’eau systématiquement dans le véhicule car si on est bloqué longtemps, même si l’eau est chaude, elle reste à portée de main.

Vous pouvez placer des petites bouteilles de 33 cl dans la boîte à gants ou dans le vide-poche.

Être vigilant car les animaux et les enfants, surtout, se déshydratent vite. Et par ses temps de canicule, on n'est jamais assez prévoyant.

5# Mains sur le volant, pieds sur les pédales

"Il faut faire tout ce qui peut nous permettre de manier aisément notre véhicule", commente le lieutenant-colonel Benne. Avoir les deux mains sur le volant et les pieds sur les pédales donc, permet de garder un confort de route.

Conduire pieds nus n’est ainsi pas conforme au code de la route, tout comme tenir le portable dans sa main.

Garder les deux mains sur le volant? Une règle plus ou moins flexible... Impossible d’empêcher les gens de se gratter le nez ou de garder les deux mains tout le temps sur le volant, ne serait-ce que pour passer les vitesses pour ceux qui disposent d’un boîtier manuel.

6# Bien attacher sa ceinture de sécurité

La ceinture de sécurité est de plus en plus mal portée par les conducteurs, constate le lieutenant-colonel.

"Parfois, ce n’est que la partie pectorale qui est mise tandis que pour d’autres, la ceinture est carrément bouclée dans le dos", constate le lieutenant-colonel.

Or, il faut savoir qu’en cas d’accident, une ceinture mal positionnée et un airbag peuvent faire de graves dégâts.

7# S’équiper pour ceux en deux-roues

Les gens sont tentés de se déplacer à moto ou à scooter car il fait beau.

Dans les bouchons, plein de gens n’ont pas l’habitude des deux roues et donc déboîtent sans forcément contrôler ou n’ont pas le réflexe de regarder si un deux-roues remonte la file.

Depuis le début de l’année, les motocyclistes paient un lourd tribut.

L’équipement permet de minorer les blessures et là aussi, on rajoute un peu de temps de trajet pour pouvoir rouler plus tranquillement et sereinement.