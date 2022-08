Du caddie à l’assiette, comment préserver la chaîne du froid?

"Si vous faites vos courses en voiture, utilisez les moyens disponibles pour diminuer la température à l'intérieur de l'habitacle pendant l'arrêt du véhicule (pare-soleil, ombre), précise encore l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses). Et limitez le temps de transport entre le lieu d'achat et le domicile."

"Il faut apprendre à regarder, commente Onrawee Laguerre. Si le produit n’est pas emballé, il est plus exposé, par exemple. S’il y a des gouttelettes, signe d’un changement de température, on peut s’interroger."

Résultat : si en 2002, les deux maillons les plus problématiques de la chaîne du froid étaient la conservation en supermarché et le transport des courses du magasin à domicile, en 2012, les capteurs ont révélé que le consommateur était le plus souvent seul à l’origine de la rupture de la chaîne du froid.

Qui n’a pas déjà rapporté ses courses telles quelles à la maison, produits secs et frais confondus déposés en vrac au fond d’un sac, non isotherme, bien entendu?

Zones chaude et froide du réfrigérateur

"La température moyenne d’un réfrigérateur doit être de 6°C, poursuit Onrawee Laguerre. Or, nous nous sommes rendus compte que les gens maintenaient une température qui oscille entre 4 et 8°C."

Sous les 6°C, l’appareil surconsomme en énergie, au-dessus, il y a un risque sanitaire.

"On a aussi tendance à trop charger son réfrigérateur et du coup, l’air circule mal, ce qui n’est pas bon pour la conservation des aliments", explique la chercheuse de l’Inrae.

A l’intérieur de l’appareil, le rangement des denrées n’est pas non plus anodin. Il existe en effet une zone froide, comprise entre 0 et 4 °C et une zone chaude, entre 4 et 6 °C.

"Pour délimiter ces zones, on peut équiper son réfrigérateur d’un thermomètre", poursuit Onrawee Laguerre.

Pour bien ranger les aliments dans le réfrigérateur, il faut à la fois tenir compte des températures de l’appareil et des températures indiquées sur les emballages des aliments.

La DGCCRF propose ainsi un classement. Entre 0 et 4°C, on apprend qu’on peut conserver le poisson et les viandes cuites, entre 6 et 8°C, les produits laitiers frais, les œufs et le beurre…

"Une fois qu’on a mesuré la température à l’intérieur de son réfrigérateur et qu’on a pu délimiter la zone froide et la zone chaude, on peut placer les aliments aux endroits qui leur conviennent le mieux", explique Onrawee Laguerre.

Réfrigérateur bien rangé, risque évité

Classer les denrées, tout un art? La zone la plus chaude du réfrigérateur peut accueillir les préparations maisons ou les légumes et fruits cuits, tandis que la zone la plus froide, elle, peut accueillir par exemple les desserts lactés ou les produits déjà entamés, précise le site du ministère de l’agriculture.

"Mettez en avant les produits dont la date limite de consommation est la plus proche dans le temps, poursuit Onrawee Laguerre. Et attention aussi, aux risques de “choc thermique” pour les produits que vous mettez au fond du réfrigérateur et qui, au contact de la paroi, peuvent s’abîmer, voire se congeler. Il faut les tenir à environ 3 cm de la paroi."

Outre ce classement des denrées, le site de l’Anses invite également à enlever les emballages avant de déposer les produits et de "dégivrer et nettoyer une à deux fois par mois son réfrigérateur à l’eau savonneuse, [de] le rincer à l’eau javellisé et [de] le sécher avec un chiffon propre".

"Quoi qu’il en soit, l’odeur doit nous alerter, la couleur et l’aspect visuel", conclut Onrawee Laguerre, qui invite à inspecter régulièrement son réfrigérateur.