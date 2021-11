"Drogue du violeur": comment le monde étudiant fait face au retour du GHB dans les soirées

Quel est le problème? Depuis la rentrée universitaire et le retour, post-confinements, à la vie étudiante, le nombre de plaintes se multiplie. Du GHB, la "drogue du violeur", a été utilisé à l’insu d’étudiantes dans des soirées à Montpellier ou à Cherbourg. Début octobre, c’est à Tours, qu’une étudiante a été droguée dans un bar du centre-ville. Rien qu'au mois de septembre, sept plaintes ont été déposées. Le 20 octobre, la direction de Grenoble École de Management (GEM) a même officiellement indiqué au procureur de la République de Grenoble que, lors de soirées organisées par des associations étudiantes de l’école, du GHB avait été utilisé. Le GHB, c’est l’acide gammahydroxybutyrique à l’effet sédatif. Une personne qui en a ingéré ressent d’abord une sensation de chaleur et d’ivresse, qu'il est difficile de différencier de l’ivresse réelle en cas de consommation d’alcool. Son aspect discret – sous forme liquide ou de poudre blanche, inodore et sans goût – le rend donc propice à une utilisation délictueuse. Il est ainsi employé à des fins malhonnêtes, voire criminelles: vols, agressions, viols. Sa dangerosité est accentuée par son caractère amnésiant: les victimes ne sont généralement pas en mesure de se souvenir de ce qui leur est arrivé après avoir consommé du GHB sans le savoir.

L’inquiétude règne sur les campus. C’est ce que laisse entrevoir un récent post du syndicat Solidaires étudiant.e.s Nice sur Facebook: "ALERTE GHB : la drogue du viol!", commence la publication avant d'expliquer: "On observe une recrudescence ces derniers mois en France de l'usage de GHB dans les soirées et boîtes de nuit." "On en entend de plus en plus parler", confirme Clémence Nadaud, étudiante à Toulon. Vice-présidente du Bureau des étudiants (BDE) de l’Isen, l’école d’ingénieurs, elle assure même avoir vu une jeune femme prise en charge par le Samu après avoir été droguée. "Certaines filles, notamment de première année, sont si effrayées qu’elles viennent nous voir en pleurs, il faut alors les rassurer", décrit l’étudiante. Et de s’écrier: C’est horrible! On avait déjà peur dans la rue, mais maintenant on a peur dans les bars!

En soirées, les étudiantes le savent: elles peuvent devenir les proies de prédateurs sexuels. Photo d'illustration P. L..

Vice-président étudiant de l’Université de Toulon et membre du bureau de la Fédération des étudiants toulonnais (Fedet), Roque Oppenheim ne veut pas "mettre le feu", même si, en contact avec d’autres fédérations d’associations étudiantes, il note lui aussi que l’inquiétude est vive du côté de Nice, de Marseille ou encore d’Avignon. À Nice justement, Quentin Matton, directeur et fondateur de l’association G-Addiction jeunesse citoyenne, reconnaît que "c’est une question qui nous préoccupe". D’autant que l’ampleur du phénomène est difficile à mesurer: "Tous les faits ne remontent pas, ne sont pas signalés à la police."

La vigilance, premier rempart Dans ce contexte un peu tendu et alors que la vie étudiante reprend de la vigueur depuis la rentrée, les étudiants misent avant tout sur une vigilance accrue. "Il faut toujours penser qu’il peut y avoir, dans les soirées, des personnes malveillantes, souligne l’ancien étudiant niçois. Surtout qu’on demande rarement des justificatifs du campus pour accéder aux événements." Or, selon lui, ingérer de la drogue à son insu est le plus souvent le fait de personnes extérieures aux écoles et universités. Ainsi, s’assurer qu’on fait la fête rien qu’entre étudiants reste l’un des meilleurs moyens d’éviter les intrusions et de se prémunir contre les prédateurs. À l’Isen de Toulon, "lorsqu’on organise des soirées, on réserve des établissements où seuls les étudiants et leurs connaissances sont admis", indique Clémence Nadaud, assurant vérifier que chacun a bien le droit d’être là. "La vigilance, c’est vraiment le plus important" pour des soirées en sécurité. Une vigilance qui passe aussi par la désignation de personnes de confiance. "Un peu comme les Sam", précise Quentin Matton. Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas… "On va mettre en place des trustable people", renchérit Roque Oppenheim à la fac de Toulon. En français, des personnes de confiance, dont la vigilance n’est pas altérée par la consommation d’alcool et qui veillent au grain. Trucs, astuces et système D Bien sûr, il faut refuser les verres offerts dont on ignore l’origine – même si, comme le souligne Quentin Matton, "la tentation est grande quand on est étudiant, sans moyens importants" – et éviter de rester seul. Et puis, il y a les trucs et astuces, les systèmes D.

"Pour rassurer, on donne des techniques", explique Roque Oppenheim. Celles-ci sont d’autant plus importantes, explique l’étudiant toulonnais, qu’en ce début d’année universitaire post-confinements et cours à distance, nombre de jeunes ne sont pas expérimentés en matière de vie nocturne. Il propose par exemple d’utiliser le flash de son téléphone, de le placer sous le verre pour vérifier l’aspect de son contenu. Pas forcément très fiable cependant... Clémence Nadaud, elle, a non seulement pris l’habitude de ne pas se séparer de son verre, mais veille aussi à ce que rien ne puisse y être introduit: "Je le tiens par le haut, ce qui permet de le recouvrir, et je passe la paille entre mes doigts." Autant de conseils et d’appels à la vigilance que les étudiants et les associations partagent sans cesse sur leurs réseaux sociaux. "On relaye tous les deux ou trois jours", assure le vice-président étudiant de l’Université de Toulon. "Dégotez-vous des “préservatifs de verres” si vous le pouvez", peut-on par exemple lire sur la page Facebook de Solidaires étudiant.e.s Nice. Des capotes de verre? C’est justement le concept que deux étudiants toulonnais ont importé des États-Unis.

Les établissements de nuit en première ligne Des clubs varois proposent déjà ces protections. Un patron d'établissement de nuit – qui préfère rester anonyme – assure en effet qu’il en a déjà vendu 300 à l’entrée de sa boîte. Une initiative qui démontre sa conscience du problème posé par la recrudescence de GHB chez les noctambules. "Malgré le nombre d’agents de sécurité dont nous disposons, c’est difficile de lutter contre ce phénomène." Et d’ajouter: "Proposer les "préservatifs" de verres à l’entrée, c’est aussi une façon de faire de la prévention." De rappeler, encore, que la vigilance est nécessaire. "Il y a des vagues, reconnaît le responsable de ce club. Il suffit d’une personne qui sévit à un moment donné." D’où la nécessité de faire remonter tous les cas.

Les patrons d'établissement de nuit le savent: ils sont en première ligne de la lutte contre le fléau que représente la consommation involontaire de GHB. Photo Ph. A..