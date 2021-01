Double meurtre en Ardèche: le tireur mis en examen pour "assassinats"

Le suspect demeure muet malgré sa mise en examen. Gabriel F., un ingénieur sans emploi de 45 ans, a été mis en examen, ce samedi 30 janvier, pour "assassinats", a indiqué le parquet de Valence. Une mise en examen qui a été signifiée dans le cadre de l'enquête sur le double meurtre survenu jeudi dernier, dans la Drôme.

Le suspect est soupçonné d'avoir tué deux femmes: une employée de Pôle Emploi ainsi qu'une DRH d'une entreprise dont il avait été licencié. "Il a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour assassinats", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Valence, Alex Perrin, précisant que le suspect restait muet et qu'il avait été incarcéré.

Au fil de l'enquête, la police a fait le lien avec le meurtre d'une autre responsable des ressources humaines, mardi dernier, dans le Haut-Rhin, suivi de l'agression d'un cadre RH dans le même département, selon une source proche du dossier. La presse du Grand Est a révélé que les personnes visées dans le Haut-Rhin avaient travaillé au milieu des années 2000 pour une entreprise d'Eure-et-Loir où Gabriel F. aurait alors fait les frais d'un plan de licenciement. L'enquête a également établi que le suspect a fait l'objet en 2010 d'un "licenciement individuel" dans l'entreprise ardéchoise où il a achevé son expédition sanglante.

Le parcours sanglant commence à Wolfgantzen

Mardi 26 janvier dernier, vers 18H40 à Wolfgantzen, une femme de 39 ans est découverte morte dans sa voiture, sur le parking de son entreprise, par d'autres salariés, selon la procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard. Une autopsie devait avoir lieu vendredi à Strasbourg, mais selon les "premiers éléments", la victime a été "tuée par arme à feu".

Selon plusieurs médias, Estelle L., était DRH de l'entreprise Knauf, fabricant de matériaux d'isolation. Le nom de cette mère de deux filles de 9 et 13 ans avait été jeté en pâture sur les réseaux sociaux en 2018, avec le hashtag #BalancetonDRH. Une enquête pour assassinat a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg et à la brigade de recherches de la gendarmerie de Colmar. Attaque manquée à Wattwiller Un peu plus tard dans la soirée de mardi à Wattwiller, à une quarantaine de kilomètres de Wolfgantzen, un homme est victime d'une tentative d'homicide chez lui. "Je suis chez moi en train de travailler, ça sonne à la porte, je vais ouvrir. Quelqu'un masqué, comme cela doit se faire avec le Covid, tient un carton dans les mains. Il y a un coup de feu qui part, visiblement il y avait un pistolet, semblerait-il sous le carton à pizza", a raconté la victime à Europe 1.

"Il n'a pas réussi à tirer un deuxième coup. Il part en courant, je le suis, je le rattrape, je le plaque au sol, je voulais simplement le retenir et le maîtriser. Se déclenche une bagarre, il arrive à m'échapper des mains, (...) je continue à lui courir après, mais il s'était enfermé dans sa voiture. J'étais chez moi en chaussettes… je n'ai pas réussi à le retenir, et voilà", a-t-il poursuivi. L'homme indique que lui et la femme tuée à Wolfgantzen étaient "d'anciens collègues" et "étaient encore en relation". Une enquête a été ouverte pour "tentative d'assassinat" par la procureure de Mulhouse Edwige Roux-Morizot.

Il se poursuit à Valence

Deux jours après, jeudi 28 janvier, vers 8H30, le suspect, inconnu des services de police, entre dans une agence Pôle Emploi à Valence et touche mortellement une femme de 53 ans, plongeant employés et visiteurs dans l'effroi. Il "s'est adressé à une employée, sans qu'on sache s'il la connaissait et, très vite, il a fait feu à une reprise avec une arme, la blessant mortellement au thorax", selon le procureur de la République à Valence, Alex Perrin. "A priori, il n'avait pas un comportement agressif, jusqu'au moment où il fait feu avec une détermination réelle pour tuer", a ajouté M. Perrin. L'agresseur repart en voiture. La victime, elle, ne peut pas être réanimée.

Dernier meurtre et fin de parcours en Ardèche

L'homme parcourt ensuite 10 km et rejoint Faun Environnement, entreprise qui fabrique des véhicules de collecte de déchets à Guilherand-Granges (Ardèche), sur l'autre rive du Rhône. Là, "il a demandé à avoir un contact avec un cadre et a rapidement fait feu sur une employée de 51 ans, atteinte à deux reprises mortellement" à l'abdomen et au visage, a précisé M. Perrin. "C'est un ancien salarié qui est venu se faire justice", a assuré à l'AFP Philippe Fayat, délégué syndicat CFDT de l'entreprise.

Selon lui, le tireur avait fait l'objet en 2010 d'un "licenciement individuel". "C'est (la victime) qui l'avait licencié. Ce n'était pas elle qui avait pris la décision, mais elle était là quand il a quitté l'entreprise", a-t-il précisé. Gabriel F. est ensuite interpellé après avoir été percuté en voiture par un véhicule de police, alors qu'il empruntait un pont à contre-sens, en direction de Valence.