DOSSIER. Smartphone et ados: comment les faire décrocher? Une bataille au quotidien

Des vidéos de "youtubeurs" qu’ils jugent désopilantes. Et encore de la musique, des séries, sans compter les messageries instantanées et quelques usages plus obscurs dont on n’a pas idée. Merci Snapchat, soit dit en passant, qui les pousse à entretenir des « flammes » en se connectant quotidiennement. Ce qui, accessoirement, génère du flux et du revenu.

Devant des outils et des applis machiavéliques, les parents n’ont pas fini de s’arracher les cheveux. À moins d’adopter cette préconisation pleine de bon sens et de sagesse d’un papa webmaster: pourquoi ne pas lui demander de signer un contrat, un engagement, une sorte de code de bonne conduite ? Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Même si la rentrée est déjà loin, on peut toujours négocier.

