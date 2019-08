DOSSIER. Pour briser l'isolement, ces Azuréens défendent le premier projet d'habitat participatif à Nice

A côté d'elle, Isabelle, foulard coloré noué sur la tête enchaîne: "j'ai élevé seule mes deux enfants, et ce n'était pas facile." Elle a connu l'isolement en plein centre-ville. Des voisins indifférents à ses difficultés. Et elle sait que c'est le lot des grandes villes. "Alors, si un papi ou une mamie peut être là, ce sera comme une grande famille."

Ils sont plus d'une quinzaine à faire partie du projet. Un groupe composé de femmes et d' hommes de tous âges, aux profils variés: secrétaire, chercheur, enseignants, retraités… Jean-Luc, Olivier, Amandine, Radija, Patrick, Isabelle, José... sont animés par la même envie: habiter "différemment" pour construire une vie plus riche humainement.

C'est ce qui a séduit Radija.

Au fil des quelque 40 réunions, ils ont défini, ensemble, les contours de ce nouveau lieu. Et ils ont aussi appris à se connaître.

"J'ai rencontré de belles personnes," témoigne Radija, secrétaire dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et très investie dans la mouvance alternative sociale et environnementale. "On a choisi de vivre ensemble, on porte ensemble le projet et on va le coanimer. L'aspect intergénérationnel est intéressant, mais ce qui est aussi important c'est le côté social, il y aura de la mixité, l'idée ce n'est pas de rester entre bobos."