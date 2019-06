DOSSIER. Cet hôpital met les personnes âgées en mouvement pour prévenir la perte d'autonomie

Mobilité, image de soi et lien social

Alors qu'elle redescend vers la "plateforme fragilité", Lisa "débriefe" le cours.

"Quand elles me disent, je n'y arrive pas bien, je fais mal, je les encourage parce que ce qui est important c'est de faire. Ces séances visent à leur procurer du bien être, à leur renvoyer une bonne image d'elles-mêmes. Un des buts est aussi de créer du lien social. De leur permettre de rencontrer d'autres personnes, de sortir de leur chambre et des séries télés."

Une fois de retour chez eux, l'objectif c'est que les patients arrivent à poursuivre cette "routine" dans la vie de tous les jours.

Lisa a ainsi créé des fiches avec quelques exercices à faire chez soi, en toute sécurité.

Ce programme d'activité physique adaptée a été mis en place il y a 4 ans à l'hôpital de Cimiez pour les personnes âgées hospitalisées.

"On distingue trois groupes de personnes: unfit, fit et fit+, selon qu'elles sont plus ou moins en forme," explique Frédéric Chorin. Une fois évaluées, un programme est proposé pour qu'elles gagnent en mobilité et en autonomie.

"Il y a encore 20 ans, on disait à une personne: vous avez un cancer, vous êtes âgée, reposez-vous. En fait les études montrent que l'activité physique est bénéfique pour lutter contre la fatigue. On a d'abord mis en place le dispositif auprès des personnes atteintes d'un cancer puis nous l'avons étendu à celles en soins de suite et réadaptation…"

L'équipe "met en forme" les patients avant une opération, pour qu'ils "encaissent mieux la chirurgie".

"Ils récupèrent plus vite aussi. Plus ils font de l'activité physique et plus ils sortent rapidement de l'hôpital."

De plus, elle limite le risque de récidive chez les patients qui ont été traités pour un cancer.

Près de 400 personnes bénéficient de ce programme chaque année.