Disparition d'Emile: pourquoi la piste de l'enlèvement par un rapace ne tient pas la route?

La disparition d'Emile, début juillet, dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, attise un certain nombre de fantasmes et de théories plus ou moins farfelues. Parmi les pistes revient aussi celle de la disparition... aérienne.

Sur place, lors des investigations, des "Saint-Hubert avaient marqué près d'un lavoir et après, plus rien", rappelait notre journaliste dans un récit consacré à l'affaire.

Suffisant pour faire émerger une piste improbable: celle de l'enlèvement par un oiseau dans cette région montagneuse.

"Un rapace est capable de lever un tiers de son poids"

BFMTV s'est rapproché d'une spécialiste des rapaces. Selon Belinda Martinez, difficile d'imaginer un tel scénario.

Pour un aigle royal, "le mâle va faire 3kg, jusque 4kg. La femelle va peser 6, 7kg", explique-t-elle et de préciser: "Il faut savoir qu'un rapace est capable de lever un tiers de son poids".

Sachant qu'un enfant de l'âge d'Emile pèse entre 10 et 20kg en moyenne, la piste est hautement improbable.

Une enquête judiciaire élargie aux faits "d'enlèvement" et "séquestration"

Pour rappel, lundi dernier, l'enquête judiciaire sur la disparition du garçon a été élargie aux faits criminels "d'enlèvement" et "séquestration", sans que cette décision résulte d'avancées particulières dans l'enquête.

Cette décision "n'est pas liée à une évolution dans l'enquête" sur la disparition toujours inexpliquée du garçonnet sur son lieu de vacances, mais "ce cadre procédural offre plus de souplesse" aux enquêteurs, avait souligné le magistrat, évoquant une décision "purement technique".