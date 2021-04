Dîners clandestins: ce que l'on sait de ces évènements organisés à Paris

Tout a commencé par un reportage. Une enquête de M6 sur des soirées clandestines organisées en pleine crise de Covid-19. Après la diffusion de ce dernier, le 2 avril, la justice a décidé de s'intéresser à ces événements mondains.

Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a annoncé dimanche avoir saisi "la brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne d'une enquête des chefs de 'mise en danger d'autrui' et de 'travail dissimulé'", afin de "vérifier si des soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en ont été les éventuels organisateurs et participants".

"On veut que les gens se sentent à l'aise"

Des journalistes ont pu s'infiltrer dans une de ces soirées mondaines clandestines. Dans cet endroit, comme le souligne avec légèreté un serveur filmé à son insu: "Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. On veut que les gens se sentent à l'aise". La scène paraît presque invraisemblable.

Champagne, caviar, menu à 160 euros ou plus, de nombreuses personnalités et convives huppés se retrouvent. Dans ce club privé de Paris, "des rassemblements quotidiens y ont lieu midi et soir", commente la voix off dans le reportage.

M6 a pu se procurer des images d'un précédent rassemblement où une quarantaine de personnes prennent du bon temps dans une salle prestigieuse. Bas les masques, dans cette soirée où il faut débourser 240 euros pour y participer, on s'y fait même la bise. Le virus n'existe plus.

Une pratique généralisée?