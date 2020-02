"Didier Gailhaguet était au courant": le scandale du harcèlement dans le patinage rattrape le club de Nice, des victimes témoignent

Le silence se brise un peu plus dans le monde du sport. Plus encore dans le patinage, en proie à un séisme depuis dix jours, après le témoignage choc de l'ex-championne Sarah Abitbol. Une nouvelle affaire éclate aujourd'hui à Nice. Et elle pourrait embarrasser un peu plus encore Didier Gailhaguet, le très contesté président de la Fédération française des sports de glace (FFSG).

Cette fois-ci, il n'est pas question de viol, faits dont Sarah Abitbol accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer. Mais de harcèlement moral. Selon nos informations, qui confirment les révélations de 20 Minutes, plusieurs plaintes avec constitution de partie civile ont été transmises au doyen des juges d'instruction de Nice. Elles visent Katia Gentelet, ancien entraîneur et fille du président de l'association Nice Baie des Anges. Père et fille avaient été débarqués début 2018, à l'issue d'une joute judiciaire avec plusieurs parents de jeunes patineurs. "Des pompes, mains nues sur la glace" Certains envisageaient alors de déposer plainte, et de médiatiser leur combat. Sans donner suite. Mais la donne a changé. Le témoignage courageux de Sarah Abitbol a ouvert la voie. Aujourd'hui, c'est à Nice que des plaignants témoignent. Un club auquel Didier Gailhaguet est étroitement lié: il en a été le vice-président. "Comment pouvait-il ne pas être au courant?", s'exclame aujourd'hui Corinne (son prénom a été modifié afin de préserver son anonymat). Cette mère de famille s'était constituée partie civile, avec son fils, pour dénoncer "les humiliations, le rabaissement" dont il aurait été victime. Les faits se seraient déroulés entre 2010 et 2017. "Il a subi des insultes répétées, des pompes, mains nues sur la glace. Il a été tout le temps rabaissé, avec des exclusions répétés." Corinne dénonce notamment "un encadrement complètement absent", un "suivi médical inexistant. Mon fils a eu de la chance. Il n'était pas pesé tous les jours mais elle lui disait qu'il fallait qu'il ''sèche". Il mesurait 1,50 m pour 35 kg environ." "Ce sont des allégations" A la suite de cette période douloureuse, le fils de Corinne a arrêté la compétition. "Il n'en pouvait plus. Ça a laissé des traces. Le harcèlement psychologique fait des bleus à l'âme." Propos humiliants et répétés, traitements dégradants, pression psychologique, insultes... Le comportement de Katia Gentelet a été vertement critiqué par l'administrateur judiciaire (1) qui a mis fin à ses fonctions. L'intéressée se défend pourtant, point par point, d'avoir dépassé les bornes, dans ce milieu ultra-exigeant et obnubilé par la quête de résultat. Katia Gentelet évoque "des allégations", que le juge d'instruction aurait balayé. Selon nos informations, certaines plaintes auraient été classées sans suite en 2018. Elles ont été suivies par de nouvelles plaintes, avec constitution de partie civile cette fois, devant le doyen des juges d'instruction de Nice fin 2019. Certaines ont été jugées irrecevables, émanant de parents dont les enfants sont aujourd'hui majeurs. Mais d'autres auraient été déposées récemment. "Ils se protègent mutuellement" Derrière ces plaintes, une question émerge: l'attitude de Didier Gailhaguet. Corinne est persuadée que le président de la FFSG ne pouvait pas ignorer les plaintes à l'encontre de Katia Gentelet. "Il a été vice-président du club sous l'égide du président Gentelet, dénonce-t-elle. Comment ne pouvait-il pas être au courant? On l'a appelé et on lui a envoyé des lettres." Selon cette plaignante, l'ex-président du Nice Baie des Anges et le président de la Fédération "se sont protégés mutuellement. Ils ont des dossiers. Si l'un parle, l'autre tombe." D'autres plaignantes sont aujourd'hui prêtes à briser le silence. Gwendal Peizerat aussi. L'ancienne star des patinoires a fait allusion, dans une interview accordée cette semaine à L'Equipe, à cette affaire niçoise. Tout en prenant soin de rappeler que "tous les clubs ne sont pas contaminés". (1) Le club, épinglé pour sa gestion, avait été à l'époque placé sous tutelle de la justice. Le président et sa fille avaient été démis de leurs fonctions malgré de multiples recours.