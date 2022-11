"Développement personnel", dérives liées à la santé, recrutement sur les réseaux sociaux... ce que contient le rapport de la Miviludes sur les dérives sectaires

Pour la Miviludes, le constat est aussi simple qu'inquiétant: aucun territoire n'est épargné par le phénomène sectaire et jamais les signalements n'avaient été aussi nombreux. En 2021, les autorités ont reçu 4.020 saisines, soit une hausse de 33,6% par rapport à l'année précédente et de près de 50% par rapport à 2015.

Des saisines en constante augmentation donc, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Celle-ci a favorisé l'apparition de nouvelles mouvances et personnes désireuses de profiter des personnes vulnérables ou isolées.

Dans son dernier rapport publié ce jeudi 3 novembre, la Miviludes alerte notamment sur les dérives dans le domaine de la santé et le bien-être personnel.

Les dérives liées à la santé de plus en plus "inquiétantes"

Naturopathie, nouvelle médecine germanique qui part du postulat que tout cancer, et plus généralement toute maladie, résulte d’un choc psychologique intense vécu par le patient, ou encore reiki... Ces pratiques se sont développées et ont prospéré durant la crise sanitaire. Certaines de ces solutions alternatives n'ont aucun fondement scientifique et ont récemment fait l'objet d'une attention toute particulière, lorsque Doctolib a décidé de les exclure de son site de réservations de rendez-vous.

Elles sont d'ailleurs considérées comme parmi les plus "inquiétantes" par Sonia Backès, secrétaire d'Etat à la Citoyenneté, chargée de ces sujets. En résulte un nombre de saisines impressionnantes: 744 ont été formulées dans le domaine de la santé et 70% d'entre elles concernent ces pratiques. De fait, pour les autorités, il s'agit là d'un "enjeu de santé publique" qui peut engendrer un "coût considérable" pour la société. La Miviludes rappelle toutefois que si "toute dérive thérapeutique ou pratique non conventionnelle n'est pas sectaire", c'est bien l'emprise mentale opérée par certains thérapeutes sur des personnes fragiles qui inquiète.

Atteinte d'un cancer, une femme soignée par des injections de gui à Peymeinade

Dans le domaine de la santé, le rapport cite le cas d'une femme atteinte d'un cancer du sein, morte après des mois de souffrance en 2013. Un médecin généraliste de Peymeinade lui avait prescrit et injecté des extraits de gui, autour de la tumeur. Ce dernier avait été condamné à deux ans d'interdiction d'exercer la médecine en 2016.

Autre exemple, une personne là encore, souffrant d'un cancer est décédée après avoir suivi les préceptes d'un "naturopathe", qui prétendait l'aider à guérir "grâce à des remèdes naturels tels que des cocktails d'huiles essentielles, une alimentation centrée sur des jus de fruits et de légumes, des jeûnes sévères et prolongés". Cet homme a été condamné en 2021 à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour exercice illégal de la médecine, rapporte la Miviludes. Il a fait appel de la décision.

Le "coaching" en développement personnel dans le viseur

À côté de ces dérives dans le domaine de la santé, les autorités relèvent également celles ayant trait au développement personnel et au coaching, un secteur en pleine expansion avec des ouvrages aux succès colossaux dans les librairies.

Sur ce plan, le processus de manipulation est aisément repérable avec quatre phases: celle de la séduction, celle de la destruction par un processus initiatique (engagement exclusif, ruptures, pressions...), puis vient la phase de reconstruction de la personne avec une nouvelle éthique et celle de la consolidation de cette éthique, une "porte d'entrée" aux divers produits proposés par le coach comme des stages ou encore des soins. Selon la Miviludes, les membres perdent ainsi le contrôle de leur vie, et dans une situation d'emprise mentale.

Des méthodes de recrutement qui ont évolué et les réseaux sociaux au cœur du problème

Ces "médecines alternatives" et l'expansion du développement personnel et ses dérives prouvent ainsi que le mouvement sectaire est bien plus vaste, plus segmenté et plus mouvant qu'auparavant. La crise sanitaire a fait évoluer leurs formes et leurs modes de recrutement des nouveaux adeptes. Les réunions étant proscrites, celui-ci s'est effectué via des mails, des appels téléphoniques ou par courrier. Des pratiques qui touchent notamment le secteur de la Santé, où là encore, la crise sanitaire a accentué la défiance et le rejet de la médecine conventionnelle.

Quant aux réseaux sociaux, ils ont tenu un "rôle central", indique les spécialistes: "un vecteur de propagation pour un ensemble diffus de microgroupes, de nébuleuses informes de personnes, plus ou moins liées autour de méthodes et de doctrines qui ne se rencontrent qu’épisodiquement voire parfois ne se connaissent pas". C'est par ce biais que les stratégies de recrutement s'opèrent que ce soit sur le plan spirituel ou certains "éco-villages" qui via les réseaux sociaux ou des sites Internet, développent leur stratégie pour séduire de nouvelles recrues attirées par "une utopie". Autre sujet de préoccupation, le complotisme, notamment porté par les réseaux sociaux où ces théories "s'imposent comme un logiciel d’explication du monde sous la forme d’une immense opération de manipulation de la population".

Dans ce contexte, des "Assises des dérives sectaires et du complotisme" seront organisées "début 2023" pour réunir les acteurs de la lutte contre ces phénomènes et aboutir à une feuille de route pour les années à venir, a affirmé Sonia Backès.