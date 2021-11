Deuxième nuit de violentes émeutes contre les restrictions anti-Covid aux Pays-Bas

A La Haye, ville où siège le gouvernement néerlandais, des policiers en tenue anti-émeute ont chargé des groupes de manifestants qui leur jetaient des pierres et des objets divers dans un quartier populaire, et ont utilisé un canon à eau pour éteindre des vélos en feu à une intersection très fréquentée. Cinq policiers ont été blessés et au moins sept personnes arrêtées.

Des violences ont également éclaté à Urk, petite ville protestante du centre du pays, et dans plusieurs localités de la province du Limbourg (sud). Deux matches de football ont par ailleurs été interrompus plusieurs minutes à Alkmaar (ouest) et Almelo (est) par des supporters frustrés par le huis clos imposé dans le cadre de la lutte anti-Covid, selon les médias locaux.

Vendredi soir, une manifestation avait déjà viré au chaos dans le centre de Rotterdam, avec trois manifestants blessés par des tirs de la police et 51 personnes arrêtées.

Les Pays-Bas ont réintroduit la semaine dernière un confinement partiel pour faire face à une flambée de cas de Covid-19, avec une série de restrictions sanitaires touchant notamment le secteur de la restauration, qui doit fermer à 20H00.

Le gouvernement projette désormais d'interdire certains lieux aux non-vaccinés, notamment les bars et les restaurants pour tenter d'enrayer la vague de contaminations. Plus de 21.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés vendredi aux Pays-Bas.

"Ils sont en colère"

"Les gens protestent contre le confinement et la 2G" qui autorise les seuls vaccinés ("geimpft") et guéris ("genesene") à accéder à certains lieux publics, a déclaré à l'AFP Ferdi Yilmaz, propriétaire d'une pizzeria à La Haye.

"Ils sont en colère", a-t-il ajouté, accusant des policiers d'avoir traîné plusieurs personnes hors de sa boutique, brisé la vitre de la porte d'entrée et de l'avoir frappé sur la main "sans raison".

La police a arrêté plusieurs personnes dans le quartier populaire de Schilderswijk à La Haye, où des journalistes de l'AFP ont vu des agents en civil traîner une femme hors d'une voiture.

Cinq policiers ont été blessés, dont l'un a été transporté à l'hôpital pour une commotion cérébrale et deux souffrent de lésions auditives causées par le bruit des feux d'artifice, a indiqué la police de La Haye dans un communiqué.

Une ambulance transportant un patient a eu sa vitre brisée par un jet de pierre, a ajouté la police.