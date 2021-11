Déserts médicaux, crise du logement, complotisme: votez pour notre prochain thème d'enquêtes Solutions

C'est à vous de choisir le thème du prochain dossier du mois! Participez au vote pour départager les 3 sujets suivants: comment se loger sans se ruiner, quels remèdes contre les déserts médicaux, comment faire face au complotisme? Nos abonnés ont commencé à voter et le score est très serré entre les 2 derniers sujets.

Voici les synopsis des trois dossiers que nous soumettons au vote de nos lecteurs.

Quel sujet préférez-vous?

Comment se loger sans se ruiner?

Trop cher, trop petit, trop rare, saisonnier, en mauvais état: se loger est une vraie galère dans les Alpes-Maritimes et le Var. Un paradoxe au regard des nombreuses résidences secondaires aux volets fermés les trois quarts de l’année. Difficile de trouver un appartement abordable alors que certaines villes comptent un stock de logements vacants. En France, plus d'1,1 million de biens sont inoccupés depuis plus de 2 ans, à Nice, ils représentent 10% du parc privé.

Étudiants, seniors, jeunes actifs, familles sont concernés par cette crise du logement. Au point de contraindre certains à l’exil et d’autres à rester chez leurs parents. Quelles pistes existent pour accéder à un toit? Qui sont ceux qui se bougent pour sortir de la crise ? Quelles sont leurs idées pour dénicher les bons plans du marché?

Autant de questions que nous aborderons dans "Comment se loger sans se ruiner?", Saison 2.

Quels remèdes contre les déserts médicaux?

Les uns croulent sous les demandes; les autres n’ont d’autres choix que de refuser les nouveaux patients. La pénurie de médecins est désormais actée. La situation devrait s'aggraver jusqu’en 2024 pour ne revenir à la normale qu’en 2035.

Notre région n’est pas épargnée, avec d’importantes disparités territoriales. Des déserts médicaux ont notamment été localisés à Pierrefeu, Aups et Les Arcs dans le Var; à Pégomas, La Gaude ou encore Tende dans les Alpes-Maritimes.

Mais la problématique touche aussi les villes: début 2021, le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Var tirait la sonnette d’alarme sur un risque de pénurie de généralistes à Toulon. Les spécialistes ont, eux, franchi la barre des 2 mois de délai moyen pour fixer un rendez-vous.

Maisons de santé, médecins salariés par les collectivités, téléconsultation...: des solutions existent. Mais que valent-elles? Comment peuvent-elles être mises en œuvre? C’est ce que nous explorerons dans "Quels remèdes contre les déserts médicaux?".

Comment faire face au complotisme?

En février 2019, la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch a publié une enquête destinée à estimer l’influence des thèses conspirationnistes chez les Français. “21 % des personnes interrogées" se déclaraient « d’accord » avec 5 énoncés complotistes parmi les 10 qui leur avaient été soumis”. En tête de ces croyances : “le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins” ou encore, “l’immigration est organisée délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques pour aboutir à terme au remplacement de la population européenne par une population immigrée”.

Relayées par les réseaux sociaux et portées par des figures charismatiques, ces théories prétendent expliquer tout fait dramatique par une conspiration. Elles ne cessent de prendre de l’ampleur, provoquant une véritable fracture au sein de la société française, chacun y allant de sa vérité. Comment expliquer les ressorts d’un tel phénomène? Jusqu’où ces croyances peuvent-elles nous entraîner, le complotisme étant parfois un terreau fertile au radicalisme? Quels garde-fous mettre en place? Nous avons un mois pour enquêter.

Une semaine pour voter

Ce vote sera ouvert jusqu'au 16 novembre. Puis les journalistes de la rédaction Solutions travailleront sur le sujet choisi par les lecteurs. Il donnera lieu à une série de reportages réservés à nos abonnés numériques.

Si vous voulez en savoir plus sur le journalisme de Solutions, entrer en contact avec l'équipe, cliquez ici.