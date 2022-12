Deschamps, Gmk, Tsitsipas ou encore Jenifer dans une campagne de prévention contre les dangers d'internet

Acteur engagé dans la prévention des dangers d’internet en Principauté, Action Innocence Monaco célèbre cette année ses 20 ans d’existence. Pour marquer cet anniversaire, six personnalités du monde du sport, de la chanson et d’internet ont accepté de participer à une action de sensibilisation afin de relayer le message porté par l’association monégasque: "Oui à internet, non à ses dangers".