Des résidents monégasques sont-ils sur la listes des sanctions de l'UE contre la Russie? "Des vérifications" sont en cours à Monaco

"Nous leur communiquons ces listes et c'est eux-mêmes qui doivent nous rendre compte confidentiellement de ce qui existe réellement, c'est-à-dire les détenteurs de compte, qu'ils soient résidents ou non", a ajouté M. Dartout.

"S'il devait y avoir des personnes qui sont sur ces listes et qui ont un compte à Monaco, bien évidemment elles sont recensées, leur qualité et leur identité nous sont transmises et nous procédons avec le secteur bancaire à l'identification notamment du patrimoine et des biens que ces personnes pourraient avoir", a encore indiqué M. Dartout, ancien préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ministre d'Etat de Monaco depuis 2020.

La principauté de Monaco a annoncé lundi avoir adopté et mis en œuvre sans délai le gel des avoirs et les sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie.