Des plages privées des Alpes-Maritimes accusées de discriminations par SOS Racisme: que risquent-elles?

"Insupportable", "racisme structurel dans notre société"... Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation a fait réagir. En début de semaine, le site Loopsider a publié la vidéo d'une opération de SOS Racisme, sur des plages privées de Juan-les-Pins.

Dans celle-ci, on voit des couples maghrébins et noirs se voir refuser l'accès à deux plages privées parce qu'ils seraient, aux dires des employés, complets. Mais un couple blanc qui se présente ensuite est accepté dans les deux cas. L'association a indiqué son intention de déposer plainte contre les deux établissements mis en cause.