Des parents d'élèves disent non à une école Samuel-Paty à Cap-d’Ail

La maternelle de la Zac Saint-Antoine, également établissement d’accueil du Centre de loisirs des enfants d’âge primaire, sera-t-elle baptisée du nom du professeur d’histoire géographie assassiné et décapité à Conflans-Saint-Honorine vendredi 16 octobre dernier?

Ce vendredi à 18h30, un conseil municipal extraordinaire est convoqué pour voter ce seul et unique point à l’ordre du jour.

"Nous ne voulons pas d’une école Samuel-Paty"

Dès lundi, le maire Xavier Beck a expliqué sa position en publiant un communiqué de presse et en occupant la scène médiatique (lire notre édition du 19 octobre). "L’effroi suscité par ce crime ne peut s’effacer par le simple respect d’une minute de silence ou d’un énième rassemblement de personnes de bonne volonté, comme notre pays en connaît malheureusement très régulièrement depuis les attentats de mars 2012 à Toulouse. Il est important de rappeler la place que les établissements scolaires tiennent dans notre pays et le devoir primordial des professeurs qui y enseignent, notamment, les valeurs fondamentales de notre République."

Romain Pommeret, leader de l’opposition à Cap-d’Ail, est farouchement contre ce projet: "Tout cela est précipité. Pourquoi faire passer des idées en force ? Un établissement public et laïque doit rester indépendant à tout débat de nature religieuse, politique ou autre. Il faut prendre en compte le risque qu’un terroriste puisse prendre pour cible cette école. Nous ne voulons pas d’une école Samuel-Paty à Cap-d’Ail. Les quatre membres de l’opposition voteront contre. Sur une décision comme celle-là comme sur beaucoup d’autres, la population doit être consultée. Il n’y a aucun dialogue. Et ce conseil municipal est limité à dix personnes" pour des raisons sanitaires.

Forte réaction des parents

S’ils sont tous solidaires et favorables à un hommage pour l’enseignant tué par un terroriste, les parents ont aussitôt pris le contre-pied. Leur position s’articule autour de trois arguments: "la précipitation du maire trois jours seulement après le crime", "le choix du site" – un établissement maternel –, inapproprié selon les parents, ainsi que "le manque de concertation".

Vanessa Cadoret, maman d’un enfant de 3 ans et demi, explique: "Les parents sont nombreux à avoir réagi. Si le souhait est louable, nous sommes unanimes pour dire que la manière l’est beaucoup moins. En pleines vacances scolaires, le maire convoque un conseil municipal extraordinaire. Il serait bien d’ouvrir un dialogue."

Aurélie Sommé, maman de deux enfants de 3 et 5 ans, espère encore "un hommage dans le cadre d’une réponse citoyenne et concertée".

"La famille n’a même pas eu le temps d’enterrer Samuel Paty que l’on nous parle déjà de rebaptiser notre école." Selon elle, "la maternelle présente déjà un problème en termes de sécurité. Cette école vient d’ouvrir dans des conditions qui ne sont pas idéales. Il faut appliquer des mesures vigipirates très strictes ; que nous acceptons. Les parents sont empêchés d’accompagner leurs enfants dans la classe. Rebaptiser cet établissement revient à exposer une communauté particulièrement vulnérable. On n’érige pas en symbole une communauté d’enfants. On a la sensation de la récupération d’un sujet. La manière de faire du maire est maladroite ; pas même démocratique. "

"Un risque pour nos enfants"

Sophie, qui veut rester anonyme "pour des raisons professionnelles", a un fils de 4 ans. Elle affirme que "toute la communauté des parents d’élèves est mobilisée. Une école maternelle n’est pas le lieu du débat."

Elle aussi considère que baptiser l’école Samuel-Paty crée "un risque pour nos enfants. Cet établissement n’est pas suffisamment sécurisé. Aujourd’hui, n’importe qui peut accéder aux abords de l’école. Je demanderai une sécurité renforcée si elle est baptisée ainsi. Beaucoup de parents sont prêts à ne pas remettre leurs enfants après les vacances scolaires."

Si ces parents ont peur que l’école de leurs enfants devienne une cible, elle le sera peut-être moins dès lors que de nombreux établissements scolaires porteront le nom Samuel-Paty, comme l’envisagent également les maires de Beauvais (DVD) et de Tassin-la-Demi-Lune (LR). Et la liste des écoles rebaptisées risque d’être bien plus longue.