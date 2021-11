Des kilos d’olives pour fabriquer de l’huile: à Villeneuve-Loubet, la récolte se fait en famille

Trois heures intensives. Occupées à prendre soin de la variété locale. Ce samedi 6 novembre, vingt familles de Villeneuve-Loubet et des alentours ont participé à la quatrième édition de l’Olivade, une récolte citoyenne des olives de la commune. "On a quelques Villeneuvois mais il y a beaucoup personnes de la Casa, même des gens de Coursegoules", indique Noëlle Guiget, coordinatrice de l’événement. Inscrits en ligne, parents et enfants ont enfilé leur gilet jaune et saisi les différents outils pour secouer les oliviers. Animateur-oléiculteur, Nicolas Prin décrit les différentes phases de la cueillette. Et l’intérêt pédagogique du projet.

Filets et gaules

"On commence par apporter des filets qu’on étale de manière à couvrir la surface de récolte. Le but, c’est d’éviter de perdre des olives. On veille à ce que chacun des filets soit positionné par-dessus un autre, pour que les olives ne roulent jamais en dessous. Pour cueillir, on utilise une méthode assez traditionnelle, très provençale. On utilise une « gaule", un outil en bambou qui se faisait en frêne à l’origine (voir photo). C’est très flexible. À l’époque, les Gaulois étaient les esclaves des Romains, donc on employait les esclaves pour récolter. D’où le nom de "gaule". Ça ne sert pas à taper sur les arbres, on les utilise pour faire vibrer les rameaux et faire tomber les olives. Quand elles sont bien mûres, elles tombent facilement. On utilise aussi des peignes, un peu comme pour les myrtilles. C’est le même concept. »

Effeuilleuse et calibrage

"On se sert d’une effeuilleuse d’autrefois, les enfants l’utilisent pour retirer les feuilles et calibrer les olives, c’est-à-dire enlever les plus petites. Toutes les feuilles dans les caisses vont tomber au sol. Les olives trop petites, on les laisse aux oiseaux. C’est plein de vitamine E, les étourneaux en bénéficient aussi. Les olives les plus saines vont être portées au moulin d’Opio pour être pressées d’ici une semaine. On attend un peu, pour que l’olive ait perdu de l’eau: ce qu’on veut, c’est l’huile dans l’olive et moins d’eau. C’est pour ça qu’on ramasse quand il fait sec."

Une année compliquée

"Ce n’est vraiment pas une bonne année. On va être à un peu moins de la moitié des récoltes habituelles. Si on atteint 250kg c’est bien. Un bon rendement, c’est environ 50kg par arbre. Cette année, on est plutôt entre 15 et 20kg par arbre. La sécheresse au printemps a fait mal, les fleurs ont avorté donc elles ne sont pas arrivées à maturité pour produire des olives. Les participants recevront malgré tout une petite fiole d’huile d’olive. Elle peut se conserver deux ou trois ans maximum. Les Romains ont ramené cette culture de l’olive et ça perdure encore aujourd’hui. Dans une journée comme celle-ci, les adultes apprennent toujours des choses."