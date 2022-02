"Des fortunes se sont bâties avec la gestion privée des Ehpad". Victor Castanet revient sur son livre choc consacré au groupe Orpea

Et si un empire s’effondrait? Victor Castanet explique en détail les mécanismes de la dérive d’Orpea et dédouane en même temps d’autres établissements privés. Un témoignage précis qui situe les enjeux, les conséquences et les raisons de cette enquête salvatrice. Toutes les institutions privées qui gèrent des Ehpad sont-elles à mettre dans le même sac, celui de l’appât du gain?

Je ne veux pas mettre tous les groupes privés dans le même panier. L’enquête de mon livre, qui contient plus de 250 témoignages, est concentrée sur le groupe Orpea, qui est le leader mondial. Et dans ce groupe, il y a eu un certain nombre de dérives graves qui ont eu des conséquences directes sur la qualité de prise en charge des pensionnaires et sur les conditions de travail des salariés. Je n’ai donc pas enquêté sur d’autres groupes privés et je dois dire que j’ai des informations très positives sur plusieurs d’entre eux. Ce que révèle mon travail, c’est aussi et surtout que le système de santé français est défaillant.

L’État ne surveille pas assez les conditions de vie de ses anciens?

Tous les témoignages des cadres montrent d’abord que les contrôles sont beaucoup trop rares – certains établissements ne sont pas inspectés parfois pendant plusieurs années – et qu’ensuite, ils sont défaillants. Il faut savoir qu’il n’y a pas de contrôles inopinés. Les établissements sont en général prévenus un mois à l’avance, et peuvent ainsi prendre des mesures de correction pour masquer une réalité aux inspecteurs. Que dissimule-t-on principalement à ces inspecteurs?

Le manque de personnel. Souvent en sous-effectifs avant le contrôle, les établissements modifient les plannings, voire refont des contrats de travail avant que les inspecteurs arrivent. Si bien que le jour J, on peut présenter des plannings qui respectent les normes imposées. Ce qui est frappant dans votre enquête, c’est la "préméditation" des économies à tout prix, en rognant délibérément sur la qualité de vie des résidents?

Ce que je raconte, c’est que c’est effectivement un système organisé, réfléchi et pensé au plus haut niveau de l’entreprise. Il s’agit de réduire drastiquement

tous les coûts. Cela passe bien sûr par l’optimisation de la masse salariale et par le rationnement des produits de santé. Et cela passe par des logiciels et des

applications qui décident tout. Si bien que plusieurs directeurs m’ont expliqué qu’ils n’avaient plus la main ni sur leur masse salariale ni sur leurs besoins

en produit de santé. Ils avaient en fait le sentiment d’être des "super secrétaires". L’exemple le plus frappant concerne les couches, et cela passe par une utilisation contestable de l’argent public.

Avec quel mode opératoire?

Ces grands groupes privés qui génèrent beaucoup d’argent reçoivent des dotations publiques. Les conseils départementaux financent ainsi l’achat des couches. Dans un établissement où la dépense s’élève par exemple à 10.000 euros, le groupe va produire une facture de ce montant au conseil départemental. Ce qui se passe, c’est que son fournisseur, en l’occurrence le groupe Hartmann – l’un des plus grands au monde – reverse à la fin de l’année au groupe Orpea, via un autre circuit financier, des marges arrières (rétrocommissions, Ndlr). Pour les couches, le taux reversé au siège, et non pas à l’établissement, est de 28%. Conséquence directe de ce détournement, le rationnement du nombre de couche par patient mais aussi une incidence sur la qualité du produit. Car pour

maintenir son niveau de rentabilité, Hortmann a baissé la capacité d’absorption des couches. Pour des raisons financières, on ne respecte pas la dignité des pensionnaires. J’ajoute qu’une partie de ces marges arrières a servi à financer non seulement le fonctionnement du siège, mais aussi des séminaires luxueux à Marrakech ou Mykonos. Vous racontez que l’on vous a proposé une somme de 15 millions d’euros pour ne pas sortir ce livre. C’est une somme incroyable. Quelle est la valorisation du groupe Orpea?

À la moitié de mon enquête, quand Orpea a eu connaissance de son ampleur, un intermédiaire, non salarié du groupe, m’a effectivement proposé d’arrêter

mon travail, moyennant 15 millions d’euros. Le tout dans une transaction encadrée par un avocat. J’avoue avoir été effaré par la somme, mais c’est un groupe qui génère énormément, énormément d’argent! Il suffit, pour s’en convaincre, de savoir que son fondateur a vendu les 7% d’actions qui lui restaient, juste avant la Covid, pour 450 millions d’euros! Des fortunes se sont bâties avec la gestion privée des Ehpad.