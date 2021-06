"Des forces patriarcales veulent reprendre le pouvoir": 40 milliards de dollars débloqués pour les droits des femmes par l'ONU

Les défenseurs des femmes doivent mener une "bataille idéologique contre les forces conservatrices qui se développent un peu partout dans le monde et qui sont en train de remettre en cause" les acquis de la précédente grande conférence onusienne sur le sujet, organisée à Pékin en 1995, a souligné de son côté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

"Des femmes qui voulaient simplement être libres de conduire, qui revendiquent simplement de ne pas porter un voile, ou d'avorter, sont menacées", a déploré le président Emmanuel Macron, en ouvrant ce Forum devant un parterre de dirigeants politiques, de militantes et de représentants de la société civile.

Par visioconférence, la vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré que "pour défendre la démocratie, nous devons lutter pour l'égalité hommes-femmes".

Tous ont aussi souligné que la pandémie de Covid-19 avait particulièrement touché les femmes et contribué à un recul de leurs droits, qu'il s'agisse de la déscolarisation des filles, d'une hausse du nombre de femmes tombées dans la pauvreté, ou des violences conjugales pendant les confinements.

"Engagements concrets"

Organisé à Paris et en ligne, le "Forum génération égalité" vise à obtenir des "engagements concrets" des Etats, mais aussi des organisations de la société civile ou de philanthropes.

Il doit aboutir à un "plan mondial d'accélération" vers l'égalité, autour de plusieurs thématiques comme les violences envers les femmes, le droit à disposer de son corps, l'éducation des filles ou encore l'égalité économique.

"Assez de paroles!"

Soucieux d'éviter que les participants ne fassent de "beaux discours" non suivis d'effets, les organisateurs de l'événement ont "mis un ticket d'entrée, en disant: "Si vous voulez participer au Forum, il faut que vous preniez un engagement concret et ambitieux, qui sera transparent, connu de tous"", a expliqué Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du Forum.

Plusieurs ONG féministes ont prévu de se faire entendre. L'organisation de lutte contre la pauvreté Oxfam a ainsi plaidé, en amont de l'événement, pour que la France mette en place un "plan de relance féministe" et donne ainsi une impulsion qui servirait d'exemple à d'autres États.

Il faut pour cela "promouvoir des politiques publiques qui déchargent les femmes du travail domestique", revaloriser les salaires des métiers à prédominance féminine, conditionner l'attribution de fonds publics au respect de l'égalité dans le monde du travail, ou encore "augmenter significativement" l'aide au développement dédiée à l'égalité, selon Oxfam.

Tous les États du monde devraient "allouer 0,1% de leur PIB à la lutte contre les violences basées sur le genre", a expliqué lors d'un point de presse Marie Véron, du "Collectif générations féministes", qui a lancé une campagne intitulée "Stop Talking, Start Funding" ("assez de paroles, de l'argent!).

"Les féministes du monde entier ont le regard tourné vers Paris et Emmanuel Macron", et attendent "des engagements financiers", a-t-elle insisté.