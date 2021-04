Des départements imposent le port du masque sur la plage, est-ce que ce sera le cas dans les Alpes-Maritimes?

Brigitte,

Vous faites certainement référence aux reportages diffusés le week-end de Pâques sur lesquels on voit des gendarmes procéder à des contrôles du port du masque sur la plage de La Grande-Motte dans l'Hérault. Il s'agissait pour les représentants des forces de l'ordre de rappeler aux promeneurs ou aux personnes alanguies sur le sable l'obligation de porter le masque sur le littoral, hormis pour boire ou manger.

Peut-on imaginer de tels contrôles sur le littoral azuréen ou varois ? C'est à chaque préfecture de fixer les règles en matière d'obligation du port du masque par le biais d'arrêtés. Le préfet peut, selon les départements, imposer cette obligation sur l'ensemble des communes ou prévoir des exceptions pour l'accès aux plages. Une chose est certaine, il n'est pas obligatoire dans l'eau, pour la pratique d'activités nautiques individuelles, ainsi que durant des activités sportives sur la plage.

Cette mesure stricte ne semble pas être à l'ordre du jour sur le sable de la Côte d'Azur ni sur le sable varois, à charge pour les usagers des bord de mer de faire preuve de responsabilisation en respectant les gestes barrières, en évitant les rassemblements et en respectant la distanciation sociale.

Antoine Flahaut, épidémiologiste et professeur de Santé publique à l'université de Genève, estime que le port du masque n'est pas justifié sur la plage. Il précise que " les aérosols en extérieur ne sont pas contaminants, ils sont dilués dans l'atmosphère. Sur les surfaces planes, le virus est neutralisé par la sécheresse et les rayons UV". Quant au risque de se faire éternuer dessus, il l'estime "trop théorique" pour justifier une interdiction. " Je suis prêt à changer d'avis si on présente des cas de clusters qui ont eu lieu sur une plage".

En Espagne, une loi devait être promulguée pour rendre le port du masque obligatoire mais le ministère de la Santé a fait volte-face.