Des centaines de véhicules étrangers encore refoulés à l'entrée de Monaco

71, 92, 13, 42, 77... Mardi, aux différentes entrées de la Principauté, il ne faisait pas bon arborer une plaque d’immatriculation avec le numéro d’un département autre que celui des Alpes-Maritimes, en ayant oublié son test PCR à la maison...



Et pour cause, tout au long de la journée, et comme ils l’avaient fait les jours précédents, les policiers monégasques se sont attachés à appliquer avec un zèle bien observé, un principe de réciprocité répondant aux mesures récemment prises par le gouvernement français.

Pour mémoire, les ressortissants monégasques ne peuvent plus circuler librement au-delà des frontières du 06 sans présentation d’un test PCR négatif et pour une durée maximale de 24 heures.

Du coup, tous les automobilistes français, hormis ceux des Alpes-Maritimes, souhaitant se rendre à Monaco, ont dû se soumettre à un contrôle tel que celui mis en place devant l’entrée du Jardin exotique.

Les véhicules d’entreprise aussi

Richard Marangoni, directeur de la Sûreté publique, rappelle que la mesure vise "les véhicules d’entreprise avec une plaque hors du 06, pour lesquels on s’enquiert de savoir s’il existe un motif d’ordre professionnel d’être à Monaco, que ce soit une activité ou une livraison; les véhicules avec une plaque étrangère dont les conducteurs doivent présenter un test PCR de moins de 72 heures. Faute de quoi, ils sont invités à faire demi-tour. Quant aux Français, s’il s’agit de travailleurs pendulaires, il n’y a pas besoin de test PCR. S’il s’agit d’habitants des Alpes-Maritimes non-résidents en Principauté, le test n’est pas nécessaire non plus tant qu’ils restent moins de 24 heures sur le territoire. En revanche, pour tous les autres départements, il faut présenter un test PCR de moins de 72 heures ainsi qu’une attestation de non-contagiosité."

Lundi déjà, 169 véhicules avaient été refoulés entre 7 heures et 18 heures, car ne répondant pas à ces critères. Et pour cette journée de mardi, les automobilistes ont été plus nombreux encore à se voir refuser l’entrée sur le territoire – 222 dont 8 concernant des touristes logeant à l’hôtel Quai des Princes de Cap-d-Ail, sur 1.344 contrôles effectués!



Certains, comme Loïc et sa femme, ont ainsi dû faire contre mauvaise fortune bon cœur... "On est en vacances, on voulait juste voir Monaco que l’on ne connaît pas et on ne savait pas qu’il fallait faire ce test, dit ce fonctionnaire originaire de Besançon. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois."

Sur place, les policiers monégasques n’ont pas rencontré de difficultés particulières lors de leurs échanges avec les conducteurs. "a se passe bien, confirmait l’un d’entre eux. Il faut dire que l’information a été bien diffusée et dans l’ensemble, tout le monde était au courant de ces mesures. Elles n’ont surpris personne..."

Sauf quelques petits malins qui imaginaient peut-être pouvoir passer outre.