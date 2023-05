Des centaines de salariés de Disneyland Paris en grève ce mardi pour obtenir une hausse de salaire

Plus de 500 salariés de différents métiers du parc tels que l'hôtellerie, la maintenance ou la sécurité étaient en grève selon la CGT qui soutient le mouvement. Disneyland Paris compte 17.000 salariés.

Les grévistes demandaient 200 euros d'augmentation par mois, le paiement double du dimanche travaillé mais aussi "l'amélioration des conditions de travail".

Contactée par l'AFP, Disneyland Paris n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le syndicat majoritaire, la CFDT, avait pour sa part obtenu une anticipation de la négociation annuelle obligatoire (NAO) d'octobre à fin août. Dans un tract publié lundi sur son site internet, elle demande à la direction "d'ouvrir la négociation sur les salaires dès maintenant".

"Malgré les mesures salariales appliquées par l'entreprise dès janvier 2022 (+3% d'augmentation générale) et janvier 2023 (+5,5% pour les salariés non cadres et entre 1 et 3% pour les cadres selon leur éligibilité aux bonus), nous observons un écrasement des salaires dû à la réévaluation des minimas suite à l'augmentation du SMIC", écrit le syndicat.