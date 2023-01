"Des annonces qui prêtent à rire": la Fondation Brigitte Bardot fracasse le plan chasse du gouvernement

La Fondation Brigitte Bardot n'attend pas grand-chose du plan chasse du gouvernement. Alors que des mesures devaient être annoncées lundi 9 janvier, la fondation de l'ancienne actrice a vivement critiqué les propositions sur la table qu'elle qualifie de "ridicules" et "inutiles".

"Les chasseurs devront désormais ne plus tirer n’importe comment, dans tous les sens, sur n’importe quoi ou qui, et en état d’ébriété… Voilà la grande révolution 2023!", écrit la Fondation Brigitte Bardot dans un communiqué.

Délit d'alcoolémie, formation, information du public sur une application mobile: la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Bérangère Couillard devait les arbitrages du gouvernement à 11h, dans le Loiret, à l'issue d'une rencontre avec les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB), qui délivre les permis en France et participe à la police de la chasse.

"Pour limiter les accidents de chasse, les promeneurs, les enfants, les vététistes et autres cueilleurs de champignons devront s’assurer, via une appli smartphone (alors qu’il n’y a pas de réseau en forêt), que les chasseurs ne les menacent pas (...) Le gouvernement se fixe l’objectif d’atteindre zéro accident de chasse, les mesures annoncées prêteraient à rire si le sujet n’était pas aussi grave et meurtrier", poursuit la Fondation Brigitte Bardot.