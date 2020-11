DECRYPTAGE. Ce que nos vallées peuvent espérer des aides européennes après le passage de la tempête Alex

Au menu: la remise en fonction des infrastructures de base (transports, télécoms, énergie, eau, santé, enseignement...) Mais aussi l’hébergement et les frais des services de secours. La protection du patrimoine culturel. Et le nettoyage des zones sinistrées. Bref, du très concret.

Concernant la Roya, la Vésubie et la Tinée, on songe forcément aux besoins colossaux pour rebâtir routes et ponts. Selon Xavier Pelletier, ces fonds aideraient à "passer des caps, mettre en place des infrastructures durables pour ces vallées."

3 - Les critères

La solidarité européenne ne joue pas à tous les coups. Pour pouvoir cocher la case "catastrophe naturelle majeure", l’estimation des dégâts doit, à l’échelle du pays, dépasser 3 milliards d’euros ou 0,6 % du revenu national brut.

En cas de "catastrophe naturelle régionale", les dommages directs doivent dépasser 1,5 % du produit intérieur brut de la région sinistrée. En Paca, le seuil serait de 2,372 milliards d’euros.

Bon à savoir: les dégâts assurables sont pris en compte dans le calcul, à défaut d’être pris en charge.

Vous sentez poindre le mal de tête? Xavier Pelletier concède: "Ce sont des dossiers pas simples à monter, très exigeants. Mais si on le fait avec les Italiens, on doit pouvoir cocher tous les critères d’exigence de l’Union européenne."

4 - Les enjeux

Côté italien, Piémont et Ligurie aussi déplorent des dégâts colossaux. Si les deux pays font la course main dans la main, chacun convoite son enveloppe. Le règlement stipule que, "pour chaque catastrophe ou urgence éligible, une seule contribution financière est attribuée à un État éligible."