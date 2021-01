Découvrez le 9e épisode de notre podcast consacré à la tempête Alex: aujourd'hui la Brasserie du Comté

Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du haut pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l’eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures... De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d’un coup privés d’eau et d’électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes.

Pendant un an, Nice-Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des Vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes mais aussi leurs espoirs... le temps de leur reconstruction.

À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire...

Notre 9e grand témoin? Laurent Fredj. Au lendemain de la tempête Alex, lorsqu'il se rend sur le site de sa brasserie, qui produit la bière artisanale du Comté à Saint-Martin-Vésubie, il trouve à son emplacement un cratère. Les flots de la rivière ont tout emporté la nuit, les murs, les cuves…

Certains morceaux seront retrouvés à Nice. Parce que la situation des entrepreneurs lui tient particulièrement à cœur, il décide, en compagnie de son ami de toujours Jean-Christophe Téobaldi, d’ouvrir une permanence à la mairie où ils reçoivent les sinistrés de la tempête. Ensemble, ils tentent de répondre aux questions, toujours plus pressantes et nombreuses, des habitants.

Réalisation : Flora Zanichelli

Montage : Sophie Donsey