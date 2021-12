Découvrez la nouvelle pièce de 2 euros qui sera mise en circulation le 1er janvier 2022

Du nouveau dans votre porte-monnaie! Pour marquer la présidence française du Conseil de l'Union européenne, la France a dévoilé une nouvelle pièce de 2 euros. Elle sera mise en circulation dès le 1er janvier 2022.

Elle a été présentée par Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux affaires européennes, lors d'une conférence de presse tenue à l'Elysée avec le président de la République, Emmanuel Macron.

"Cette pièce a été créée par Joaquim Giménez, le graveur général de la Monnaie de Paris et a été frappée à Pessac en Gironde", a confié Clément Beaune.

"C'est la première fois que nous changeons le dessin de cette pièce", a ajouté le secrétaire d'Etat.

On y retrouve un arbre stylisé représentant un chêne et un olivier, "la force et la sagesse" selon Clément Beaune.