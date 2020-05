Décès du militant homosexuel et pionnier de la lutte contre le sida Larry Kramer

Larry Kramer, militant homosexuel et pionnier de la lutte contre le sida au travers de l'organisation Act Up, est mort mercredi à New York à l'âge de 84 ans.

"Repose en puissance", a tweeté Act Up. "Ta rage a aidé à inspirer notre mouvement. Nous continuerons à honorer ton nom et ton esprit par l'action", a ajouté l'organisation. Larry Kramer, auteur de nombreuses pièces de théâtre et scénarios, avait lui-même contracté le virus HIV et souffert de multiples problèmes de santé toute sa vie. Mais il restait actif, et avait indiqué en mars au New York Times travailler à une nouvelle pièce touchant à la pandémie de coronavirus. Citant son mari Daniel Webster, le quotidien a indiqué qu'il était mort d'une pneumonie.