Débat en Egypte après l'interdiction du niqab à l'école

Lundi, le journal gouvernemental Akhbar al-Youm a publié le nouveau décret sur l'uniforme scolaire qui interdit notamment aux élèves du primaire et du secondaire de "se couvrir le visage".

Le voile est lui "facultatif", indique le décret, selon "l'envie de l'élève, sans pression ni coercition de qui que ce soit mis à part du tuteur légal, qui doit être informé de ce choix".

Si la majorité des Egyptiennes portent le voile, le niqab demeure minoritaire dans ce pays très majoritairement musulman.

"Les gens sont en colère car le gouvernement n'a donné aucune justification, c'est une décision tyrannique qui empiète sur la vie privée", réagit Mohammed sur X (ex-Twitter).

"Personne n'est en colère à l'exception des soutiens des Talibans et de l'Etat islamique (EI)", rétorque "al-Masri" sur le même réseau.

Ahmed Moussa, animateur d'un talk-show et fervent partisan du régime d'Abdel Fattah al-Sissi, a, lui, salué "un premier pas d'importance vers la destruction de l'extrémisme et la correction de la situation de l'éducation devenue le repaire des groupes terroristes Frères musulmans".

Depuis que M. Sissi a destitué en 2013 le président Mohamed Morsi --membre des Frères musulmans--, la confrérie, déclarée "terroriste", a été interdite et ses membres et ses dirigeants ont été tués par centaines et emprisonnés par milliers.

Pour les internautes toutefois, le problème de l'éducation dans le pays de 105 millions d'habitants écrasés par l'inflation et la dette publique est ailleurs.

"Est-ce le niqab qui est responsable des classes surpeuplées, de la vétusté du matériel et des difficultés des enseignants?", s'interroge ironiquement un autre internaute.

Fin 2015, l'université du Caire, l'une des plus anciennes et prestigieuses universités d'Egypte, avait interdit le port du niqab à ses enseignantes, une décision confirmée en 2020 par un tribunal administratif du Caire.

Forme la plus stricte du voile islamique le niqab est généralement de couleur noire, il ne laisse apparaître que les yeux à travers une fente.