Dans quelles villes fait-il bon vivre sur la Côte d'Azur? Découvrez notre classement détaillé par catégorie (2/2)

Et si la ville idéale existait, tout près de chez vous? À l'aide de centaines de statistiques et d'une cinquantaine d'indicateurs, on a tenté d'établir un baromètre de la qualité de vie dans les 20 communes de plus de 10.000 habitants des Alpes-Maritimes.

Pour chacune des 20 communes de plus de 10.000 habitants (ou presque) des Alpes-Maritimes, nous avons compilé des centaines de statistiques, pour déterminer près de 50 indicateurs, répartis en grandes familles. À chacune d'entre elles, nous avons attribué un coefficient différent, selon qu'elle nous semblait essentielle (coef. 10), ou utile (coef. 5). C'est la commune de Valbonne, avec 77,8 points, qui prend la tête de notre classement, elle est suivie par Vence (77,1 points) et Mouans-Sartoux (77 points). Notre palmarès détaillé, catégorie, par catégorie: Top 5 Transports Top 5 transports

Infogram Pour cette catégorie, nous avons cherché à déterminer, à l'aide de statistiques de l'Insee, l'obligation des habitants de recourir à la voiture pour se déplacer, leur facilité d'accès à un centre d'activité, la qualité du réseau de transports en commun. Pour la note finale, nous avons retenu: l’offre de transport présente sur la commune (avec un bonus pour une ligne de tram ou une ligne de bus à haut niveau de service) (coef. 10) ; le nombre de voyages par habitant desservi par le réseau de transport urbain local (coef 7) ; le pourcentage d'actifs qui travaillent dans une autre commune que celle où ils résident (coef. 7) ; la part des déplacements domicile-travail effectués en automobile (coef. 3); la distance avec l’entrée la plus proche de l’autoroute (coef. 5) ; le temps de parcours jusqu’à un centre d’activité (coef. 5) ; la proximité avec une gare ferroviaire (coef. 3). Top 5 Environnement et cadre de vie Top 5 Environnement

Infogram Pour cette catégorie, nous avons mesuré les nuisances liées à l'environnement urbain et les atouts du cadre de vie des communes. Pour établir une note, nous avons pris en compte: la proximité d’une zone de nuisance sonore aérienne (coef. 15) ; la proximité d’une zone de nuisance sonore routière (coef. 10) ; la présence de quartiers prioritaires dans la commune (coef. 7) et dans une commune limitrophe (coef. 4) ; la présence d’un littoral dans la commune (coef. 8) ; la présence d’un littoral dans une commune limitrophe (coef. 6) ; la superficie des espaces verts et des surfaces boisées classées dans la commune (coef. 6) ; la présence d’une grande surface boisée dans une commune limitrophe (coef. 2) ; la probabilité de risque naturel et industriel (coef. 3) ; la qualité de l’eau (coef. 2) ; la qualité de l’air (coef. 2). Top 5 Coût de la vie Top 5 Coût de la vie

Infogram Nous avons retenu pour cette catégorie le prix de vente moyen au mètre carré d’un appartement ancien sur la commune (coef. 7) ; le prix de vente moyen au mètre carré d’une maison ancienne sur la commune (coef. 3) ; la capacité de remboursement de sa dette par la municipalité (coef. 3) ; le niveau de la taxe foncière (coef. 2) et des bases nettes imposées au profit de la commune (coef. 1). (données Meilleurs agents pour le prix de l'immobilier et DGFIP). Top 5 santé Top 5 Santé

Infogram Pour cette catégorie santé, nous avons considéré: l’indicateur d’Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes, qui mesure l'adéquation spatiale entre l'offre et la demande, en nombre de consultations accessibles par an et par habitant (coef. 10) ; le nombre de spécialistes, rapporté à la population (coef. 8) ; le nombre d’établissements de santé, rapporté à la population (coef. 5) ; le nombre de maisons de retraite, rapporté à la population (coef. 3) ; le nombre d'équipements de santé tout confondu, rapportés à la population (coef 2.). (données Insee et Drees 2016) ; la distance avec le CHU le plus proche (coef 1). Top 5 éducation Top 5 éducation

Infogram Le nombre de lycées présents dans le top 20 du classement des lycées des Alpes-Maritimes (coef. 10) ; le rapport entre le nombre d’enfants en bas âge et le nombre de places en crèche dans la commune (coef. 8) ; le pourcentage d’étudiant présents dans la ville (coef. 2) ; le nombre de collèges avec un taux de réussite au brevet supérieur à 90 % (coef. 2) et supérieur à 80 % (coef. 1) dans la commune ; la part d’élèves et d’étudiants qui sont scolarisés dans leur commune de résidence (coef. 3). Top 5 commerces et services Top 5 Commerces et services

Infogram Il s'agit pour cette catégorie de mesurer la facilité d'accès aux commerces et services publics dans une commune. Nous avons pris en compte: le nombre de services publics rapporté à la population (coef. 5) ; le nombre de restaurants rapporté à la population (coef. 5) ; le nombre de petites et grandes surfaces rapportés à la population (coef. 5) ; le nombre de supérettes et d'épiceries rapporté à la population (coef. 5) ; le nombre de pharmacies rapporté à la population (coef. 3) ; la présence d'autres petits commerces de proximité rapportée à la population (boulangerie, boucherie, droguerie, fleuriste, opticien...) (coef. 3) ; la présence d'autres services de proximité (coiffeur, plombier...) rapportée à la population (coef. 3). Top 5 Sports, loisirs et culture Top 5 Sports et loisirs

Infogram Pour cette catégorie, nous avons relevé: le nombre d’équipements culturels rapporté à la pop. (coef 6) ; la présence de bibliothèque (coef 2), théâtres, cinémas et salles de concert (coef 2) ; la présence de musées et conservatoires (coef 1) ; le nombre d’équipements sportifs (coef 6) et le nombre de licenciés sportifs (coef 3) - les deux rapportés à la pop - bonus présence d’un port (coef 1). Sécurité top 5 sécurité

Infogram Pour cette catégorie, nous avons pris en compte: la présence d’une zone de sécurité prioritaire dans la commune (coef. 2), et aux alentours (coef. 2) ; le nombre de coups et blessures non mortels pour 1000 habitants(coef 1) ; le nombre de cambriolages pour 1000 habitants (coef 1) ; le nombre de vols avec violences pour 1000 habitants (coef 1) ; le nombre de vols de voitures et de deux-roues pour 1000 habitants(coef 1) ; les atteintes aux biens pour 1000 habitants(coef 1). (chiffres 2017 - ministère de l'Intérieur).