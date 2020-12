Dans ce collège de zone sensible, tous les chemins mènent à la laïcité

Sensibilisation en mots et en images

Le 25 novembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, les élèves du conseil de vie collégienne (CVC) ont ainsi présenté le travail réalisé avec Manon Livolsi, leur professeur d’arts plastiques. "Je les ai invités à s’exprimer sur le sujet, explique l’enseignante, en alliant sémantique et plastique."

Résultat: des affiches, où les élèves de 4e et de 3e rivalisent de trouvailles verbales et d’éclairs graphiques, disséminés ensuite par les jeunes du CVC à travers le collège, y compris à l’extérieur, afin que chacun puisse en profiter. Et surtout être sensibilisé à la problématique des violences contre les femmes.

Tout commence par le respect qu’on se doit tous

"Notre collège est très engagé sur cette question", confirme Loane, l’une des élèves du CVC. "C’est important, reprend-elle, parce que la société dans laquelle on vit est très catégorisée, alors qu’en fait, on est tous égaux. C’est aussi ça la laïcité: l’égalité à tous les niveaux." Et la collégienne d’analyser: "Tout commence par le respect qu’on se doit tous. L’égalité fille-garçon, c’est une petite partie" des valeurs de la République.

"Bien sûr, reconnaît Eddy, élève de 4e, il y a des camarades pour qui c’est plus compliqué, mais on avance beaucoup!" Le jeune homme constate que ces efforts portent leurs fruits: "Depuis mon arrivée en 6e, j’ai vu les choses évoluer."