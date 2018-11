"Dans 80% des cas", les auteurs de violences faites aux femmes sont "des proches et non des inconnus"

Jeudi dernier, c’est par le prisme du théâtre que le sujet des violences faites aux femmes était abordé. Le ventre de la baleine, ou comment une histoire d’amour bascule petit à petit dans la violence conjugale.

Ce mercredi soir, à 18 h à l’auditorium du Lycée technique et hôtelier de Monaco, c’est sous une autre forme que ce sujet – plus que jamais d’actualité avec le mouvement #NousToutes – sera traité.Celui des mots, du débat, des idées, de la recherche. Karine Lambert, vice-présidente du Réseau universitaire et scientifique Euro-Méditerranéen sur les femmes et le genre, animera une conférence sur le thème "Violence contre les femmes: comprendre pour éradiquer". Rencontre en amont d’une intervention très attendue.

sur la déconstruction des violences faites

aux femmes

"En résumé, je pars de la question suivante: pourquoi en est-on toujours là? Pourquoi, en 2018 encore, on égrène les chiffres des femmes tuées sous les coups de leurs partenaires intimes? Pourquoi on regarde la question des viols encore de la même façon? On déplore une sous-dénonciation. Pourquoi le...