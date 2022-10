Dangers liés à la consommation de gaz hilarant: ce qu'il faut savoir

Le gaz hilarant, quésaco?

Ce que l'on appelle communément "gaz hilarant" est en réalité du protoxyde d'azote contenu dans de petites cartouches en inox, destinées à recharger les siphons à chantilly.

Ce dernier est particulièrement utilisé dans l'industrie, l'agroalimentaire, la cuisine ou encore la médecine.

La découverte du protoxyde d'azote (N 2 O), nous la devons au philosophe et chimiste anglais Joseph Priestley en 1772. Mai ce n'est que vingt-sept années plus tard, en 1799, que ses ses effets euphorisants et analgésiques ont été révélés au grand jour par le chimiste britannique Humphrey Davis, après des expérimentations effectuées sur sa propre personne.

Si elle revient aujourd'hui sur le devant de la scène, l'utilisation du protoxyde d'azote n'a pourtant rien de nouveau.

Au XIXe siècle, déjà, les cercles littéraires et scientifiques de la bourgeoisie anglaise, mais aussi les fêtes foraines en faisaient usage.

Mais il faudra attendra le milieu du XXe siècle pour que la substance fasse son entrée dans le domaine médical, principalement à des fins anesthésiques et analgésiques.

En France, le "mélange équimolaire oxygène protoxyde d'azote" (MEOPA), à visée médicale, est autorisé sur le marché depuis 2001 et son utilisation hors des établissements hospitaliers est permise.

Comment et où se le procurer?

A priori rien de plus simple que de se procurer du protoxyde d'azote, disponible à l'achat sous forme de bonbonnes dans les commerces ou sur Internet.

Surnommé "la drogue du pauvre", ce gaz est largement accessible puisque, acheté en grande quantité, le prix à l’unité tourne autour de 30 centimes.

Cette tendance favorise également l'émergence d'un trafic de plus en plus organisé dans l'Hexagone.

Quels dangers?

Le protoxyde d'azote serait la deuxième drogue la plus répandue chez les 13 – 25 ans, après le cannabis, en France. Mais sa consommation n'est pas sans conséquence sur la santé et les risques sanitaires sont réels.

Utilisé à des fins récréatives, en particulier lors des soirées étudiantes, ce gaz produit des effets euphorisants à l'inhalation, rapides et fugaces, et leur danger n'est plus à prouver.

En juillet 2020, un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) avait tiré la sonnette d'alarme sur les dangers encourus.

"Ce qu'on est en train d'observer est assez inquiétant: les jeunes ont sûrement la sensation de ne pas être en danger en consommant ce gaz, alors que c'est exactement le message contraire qu'il faut faire passer", expliquait la toxicologue Cécilia Solal, coordinatrice du rapport, dénonçant "une défonce facile, pas chère", qui ne donne pas l'impression qu'il pourrait y avoir à terme "des atteintes neurologiques persistantes".

Parfois les conséquences sont plus dramatiques. Comme dans le cas de ce jeune homme, décédé après avoir inhalé du gaz hilarant à Vitry, dans le Val-de-Marne, en août dernier.

Les interdictions se multiplient depuis quelques années

La préfecture des Alpes-Maritimes interdit, par arrêté préfectoral, la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique de l'ensemble du département.

Les villes de Nice, Cannes et Menton, dans les Alpes-Maritimes, et de La Seyne-sur-Mer, dans le Var, ont également pris des arrêtés en ce sens.