Crédit Mutuel donne 12,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et aux Banques alimentaires

Dimanche, en raison de difficultés financières, les Restos du Coeur ont annoncé qu'ils allaient être contraints de réduire cet hiver le nombre de leurs bénéficiaires, lançant un appel à l'aide auquel ont répondu le jour même des entreprises et le gouvernement, promettant un soutien immédiat.

Lundi, la famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a annoncé verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Coeur.

5 millions déjà versés aux Restos du Coeur

Dans son communiqué mardi, la Fondation Crédit Mutuelle Alliance Fédérale rappelle qu'elle avait déjà versé en mars une aide de 5 millions aux Restos du Coeur - dont le groupe assure également la sécurité des locaux via sa filiale Homiris.

"Pour faire face à l’urgence et permettre aux structures de poursuivre leur soutien auprès des plus démunis", le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via sa fondation, annonce avoir également décidé de donner 7,5 millions d'euros pour la Croix-Rouge ainsi que 5 millions pour les banques alimentaires.

"La viabilité économique de ces organisations est aujourd’hui menacée. Confrontées à l’augmentation des prix des denrées, sans soutien, elles pourraient être contraintes de réduire le nombre de bénéficiaires ainsi que la quantité des denrées distribuées", selon le communiqué.

En début d'année, Crédit Mutuel Alliance Fédérale avait annoncé créer un "dividende sociétal, consistant à affecter chaque année 15% de son résultat net au financement de projets de transformation environnementale et solidaire".

"Avec le dividende sociétal (525 millions d’euros en 2023), nous mettons notre performance au service de l'utilité collective" et "débloquons 12,5 millions d'euros supplémentaires pour faire face à l’urgence cet hiver", ont déclaré Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Daniel Baal, directeur général, cités dans le communiqué.