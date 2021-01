Crash du Rio-Paris: le parquet général demande un procès pour Air France et Airbus

"Ça fait plus de 11 ans qu'on attend contre vents et marées une étincelle de bon sens dans cette tragédie", a réagi auprès de l'AFP Danièle Lamy, présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447.

"Enfin le parquet général prend la mesure des responsabilités d'Airbus et d'Air France!", a-t-elle ajouté.

Selon une source judiciaire, le parquet général a requis un procès pour "homicides involontaires" contre Air France et Airbus dans le crash du vol AF447, qui s'était abîmé dans l'océan Atlantique le 1er juin 2009. Tous les passagers et les membres d'équipage, de 34 nationalités, avaient péri dans cet accident, le plus meurtrier de l'histoire de la compagnie française.

Ces réquisitions, révélées par le Parisien, vont à l'encontre du non-lieu prononcé en août 2019 par les deux juges d'instruction chargés de l'enquête et vont au-delà de celles du parquet de Paris, qui avait fait appel de ce non-lieu mais n'avait réclamé un procès que contre la seule compagnie aérienne.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris doit désormais prendre le 4 mars sa décision sur un possible renvoi en correctionnelle des sociétés Airbus et Air France, a précisé la source judiciaire.

Contactés par l'AFP, les deux entreprises ont refusé de faire des commentaires.