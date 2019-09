Crash de la Caravelle Ajaccio-Nice: 5 questions pour tout comprendre au "secret-défense"

L'affaire de la Caravelle Ajaccio-Nice pourrait être la dernière en date à bénéficier de la levée du secret-défense.

>> RELIRE. CHRONOLOGIE. L'affaire du crash de la caravelle Ajaccio-Nice résumée en 10 dates

Certaines affaires sensibles pour l'Etat français ont aussi connu un rebondissement similaire avec plus ou moins de succès sur leur résolution. Parmi celles-ci:

L'affaire Mehdi Ben Barka. L'opposant socialiste marocain avait mystérieusement disparu à Paris dans les années 60. Il y a eu une levée partielle du secret-défense qui n'a pas satisfait la famille. Le corps de Ben Barka n'a toujours pas été retrouvé. Les circonstances de son enlèvement n'ont pas été élucidées.

Le massacre d'Oran en 1962. Des éléments de l'armée de libération nationale algérienne, des auxiliaires temporaires occasionnels et des civils algériens s'adonnent à une véritable chasse à l'homme à l’encontre de pieds noirs et d'Algériens pro-français. Les forces armées françaises attendent plusieurs heures avant de s'interposer. Les estimations du nombre de victimes du massacre sont incertaines et vont de 95 tués, et 161 blessés, et 453 disparus ou enlevés à plus de 3.000 victimes (source Wikipédia). Le secret-défense a été partiellement levé.

L'affaire du Bugaled Breizh. Ce chalutier breton coule en 2004 dans les eaux britanniques. Un exercice militaire sous-marin se déroulait au même moment, dans la zone de naufrage. Les familles des cinq marins décédés dans la tragédie ont obtenu la levée du secret-défense mais les documents déclassifiés n'ont pas permis à la justice d'élucider le mystère.