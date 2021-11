Covid-19: vaccination, incidence, troisième dose, pass sanitaire... le match France-Italie

"L'Europe est redevenue l'épicentre de l'épidémie". Cette phrase "inquiète" de l'OMS est le reflet de la situation sanitaire européenne. Partout sur le continent, les contaminations remontent et l'organisation mondiale de mettre sévèrement en garde : "probablement un demi-million de morts supplémentaires d'ici à février", si des mesures ne sont pas prises et si la vaccination n'augmente pas.

Pourtant, si la cinquième vague est belle est bien là, en France, l'Italie semble mieux résister à celle-ci. "La situation dans le pays est sous contrôle. Nous le devons à trois facteurs : le succès de la campagne de vaccination de masse, l'introduction du passe sanitaire et le respect du port du masque", a même déclaré le ministre de la Santé italien, Roberto Speranza.

En Italie

Taux d'incidence

Si les contaminations augmentent partout en Europe, la hausse semble moindre, de l'autre côté de la frontière. Les cas de Covid-19 sont en hausse certes, mais avec "seulement" 6.276 nouvelles contaminations recensées en moyenne chaque jour. En comparaison, l'Allemagne en enregistre 50.000 ces derniers jours.

Pourcentage de la population vaccinée

L'Italie fait figure de bon élève, sur le front de la vaccination. Selon les derniers chiffres communiqués, 83% de la population italienne de plus de 12 ans est complètement vaccinée et 1,1 million de personnes ont reçu une 3ème dose.

A ce jour, les Emirats arabes unis sont le pays le plus vacciné au monde, avec 88% de sa population complètement vaccinée. Ils devancent d'une courte tête le Portugal (86%). Suivent Singapour (80%), l'Espagne (79%), le Cambodge (78%), la Corée du Sud, la Malaisie, l'Italie, le Danemark et l'Uruguay (76% chacun), le Canada et l'Irlande (75% chacun), devant la France et la Belgique (74% chacune).

Mesures mises en place

Comme dans de nombreux pays européens, l'Italie a mis en place un pass sanitaire mais de façon plus sévère. Depuis le 15 octobre, l'obligation de présenter le pass sanitaire a été étendue à tous les lieux de travail, une mesure qui a entraîné des manifestations dans plusieurs villes de la péninsule.

Il est délivré à toutes les personnes qui apportent la preuve d'un schéma vaccinal complet et à tous les travailleurs qui présentent un test négatif, qu'ils doivent payer. Le port du masque est également obligatoire.

Troisième dose

En Italie, les mesures concernant la troisième dose sont sensiblement les mêmes qu'en France et les populations éligibles sont les mêmes. Actuellement, la troisième dose est réservée dans la péninsule aux patients souffrant de pathologies graves, aux personnes de plus de 60 ans et au personnel de santé.

La campagne pour une troisième dose a démarré en septembre dernier et elle sera étendue au + 50 ans en décembre prochain. La troisième dose de vaccin anti-Covid 19 sera en revanche, ouverte à tous en Italie à partir de janvier.

En France

Taux d'incidence

Dans ce registre, la France est derrière l'Italie mais de peu. La France compte en moyenne 7.283 cas positifs au Covid19 chaque jour. Des chiffres encore bas mais qui dénotent toutefois d'une dynamique à la hausse de 22% environ.

Pourcentage de la population vaccinée

La France est derrière l'Italie, sur le front de la vaccination. Tandis que l'Italie affiche un taux de 83% de la population de plus de 12 ans, entièrement vaccinée, la France elle, affiche un taux de 76.7% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. 75% ont reçu toutes les doses requises.

Mesures mises en place

Il y a peu de différences entre les deux pays. La principale est le pass sanitaire obligatoire pour les travailleurs italiens tandis qu'il ne l'est pas en France, sur le lieu de travail.

Troisième dose

Les populations éligibles à la troisième dose sont sensiblement les mêmes qu'en Italie et le calendrier similaire. A l'inverse de l'Italie où la troisième dose en population générale est fixée dans le calendrier, en France, Emmanuel Macron a préféré encourager les six millions de français non vaccinés à le faire, plutôt que de la généraliser.