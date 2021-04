Covid-19: toujours plus de malades en réanimation en France

On dénombrait dimanche 5.341 personnes dans les services de réanimation des hôpitaux, qui traitent les formes les plus graves de la maladie, contre 5.273 la veille, et 4.872 il y a une semaine.

Il y a eu 270 nouvelles admissions en 24 heures, précise l'agence sanitaire.

Cet indicateur est très surveillé par les autorités sanitaires, qui redoutent un engorgement des hôpitaux, en pleine troisième vague de l'épidémie de nouveau coronavirus.