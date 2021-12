Covid-19: selon une étude britannique, les patients infectés par Omicron ont entre 50 et 70% de chances en moins d'être hospitalisés

Une bonne nouvelle qui ne doit toutefois pas amener de relâchement, pour le moment. Selon une analyse de l'agence de sécurité sanitaire britannique publiée ce jeudi 23 décembre, les patients infectés par le variant Omicron du coronavirus ont jusqu'à 70% de risque en moins d'être hospitalisés par rapport au variant Delta.

Selon ces travaux, qui vont dans le sens de deux études britanniques publiées mercredi 23 décembre, les patients infectés par Omicron ont entre 50 et 70% de chances en moins d'être hospitalisés. L'agence britannique se montre toutefois très prudente en raison du faible nombre de patients hospitalisés avec Omicron.

Plus contagieux mais vraisemblablement moins virulent

Les derniers travaux démontrent donc qu'il est nettement plus contagieux mais moins virulent. On commence ainsi à mieux cerner le variant Omicron, sans pouvoir encore dire à quel point il changera le visage de la pandémie de Covid-19. Omicron progresse de façon fulgurante dans de nombreux pays et les cas doublent tous les deux ou trois jours, du jamais vu avec les variants précédents.

Point important: on ne sait pas si cette gravité apparemment moindre vient des caractéristiques intrinsèques du variant, ou si c'est lié au fait qu'il frappe des populations déjà partiellement immunisées (par le vaccin ou une précédente infection). Par rapport au variant Delta, "sa transmission est beaucoup plus élevée et sa gravité est probablement plus faible, mais nous ne savons pas à quel niveau", a résumé jeudi Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique qui guide le gouvernement français.

Quelles conséquences sur l'hôpital ?

C'est la grosse question qui reste encore sans réponse. L'équation dépend de deux inconnues: la baisse de sévérité d'Omicron suffira-t-elle à compenser le fait qu'il est beaucoup plus transmissible? "Même si Omicron provoque des symptômes moins graves, le nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les systèmes de santé qui ne sont pas préparés", a récemment averti le directeur général de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En Afrique du Sud, cet impact semble rester limité, mais ce constat ne peut pas être extrapolé aux pays de l'hémisphère Nord, où la population est plus âgée. "C'est très important de regarder ce qui se passer à Londres la semaine prochaine. Cela va nous en apprendre beaucoup sur la sévérité" de la maladie provoquée par Omicron, a souligné jeudi le Pr Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique français.