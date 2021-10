Covid-19: pourquoi le taux d'incidence ne baisse-t-il plus dans les Alpes-Maritimes?

Le 3 octobre, ce dernier était de 83.2 pour 100.000 habitants. Le 2 octobre, de 84.2 et le 1er octobre, de 86.4. Il perd donc un point par jour depuis le début du mois, mais reste au-dessus du seuil fixé par le gouvernement et les autorités sanitaires.

Une stagnation qui s'explique par plusieurs choses. La première est le relâchement des gestes barrières. On porte moins son masque, on se lave sans doute moins les mains... D'ailleurs, on constate en parallèle, une forte hausse des cas de gastro-entérites dans la région.

Un taux d'incidence en hausse chez les enfants et adolescents

Lorsqu'on regarde les courbes de taux d'incidence, on constate que la moyenne est effectivement de 84 cas pour 100.000 habitants dans la population générale, mais dans certaines tranches d'âge, celui-ci augmente particulièrement. C'est notamment le cas chez les 80-89 ans et les +90 ans. En une semaine, ces deux tranches d'âge ont pris respectivement 23 et 14 points d'incidence. Il atteint ainsi 52 chez les +90 ans et 48 dans la tranche inférieure. Même schéma chez les 10-19 ans où le taux a aussi augmenté: il a pris 11 points entre le 20 septembre et le 3 octobre dernier. C'est entre 20 et 59 ans que le taux d'incidence baisse.

Un taux d'incidence en hausse chez certaines tranches d'âges donc mais qu'il faut corréler avec une grande campagne de tests effectuée dans les écoles. Dans les Alpes-Maritimes, le testing des enfants est passé de 3.600 tests pour 100.000 habitants le 28 septembre dernier, à plus de 7.400 pour 100.000 habitants, le 3 octobre. D'ailleurs le taux de positivité au test est près de quatre fois supérieur chez les 0-2 ans que chez les adultes.