Covid-19: l'Italie renforce les restrictions pour les non-vaccinés

Jusqu'au 31 mars, il sera nécessaire d'être muni d'un pass vaccinal prouvant que l'on a été vacciné ou que l'on s'est rétabli récemment, un test négatif ne suffisant plus, pour pouvoir utiliser restaurants, hôtels et salles de sport, ainsi que les bus, trains, avions et navires. Les masques FFP2 sont désormais obligatoires dans les théâtres, cinémas, stades de sport et tous les transports publics.