Covid-19: les Alpes-Maritimes devraient échapper à un confinement total, réponse ce soir pour le week-end

Pas de mesures supplémentaires, "à ce stade", en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La déclaration de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, hier, à l’issue du Conseil des ministres et d’un nouveau Conseil de défense sanitaire a donc donné une première tonalité. La lutte contre la Covid-19 ne passerait donc pas, "à ce stade", si on le suit, par un confinement total dans les Alpes-Maritimes. C’est le seul enseignement qu’on peut en tirer.

Une annonce et des questions

Le porte-parole du gouvernement a indiqué : "À ce stade, il n’y a pas de mesures supplémentaires, autres que celles déjà mises en place ces dernières semaines dans certains territoires de la région, et notamment dans les Alpes-Maritimes”. Quid du confinement partiel du week-end sur le littoral azuréen? Sera-t-il prolongé? Pas de réponse sur ce point.

La préfecture renvoie vers Castex

Pour essayer d’en savoir plus, nous nous sommes tournés vers la préfecture des Alpes-Maritimes. Réponse laconique adressée à la presse: "En réponse aux interrogations de certains d’entre vous, je vous informe que, sur le sujet Covid-19, le porte-parole du gouvernement a déclaré ce jour, à l’issue du conseil des ministres, que les décisions sur les mesures mises en œuvre le prochain week-end seront annoncées jeudi à 18 heures par M. Castex et M. Véran, lors du point presse hebdomadaire."

Vous aviez quelque chose de prévu ce week-end? Vous êtes donc priés d’attendre et d’allumer votre poste ce jeudi soir.

Muselier contre le confinement partiel

Le président de la région Paca a été clair, hier, sur son compte Twitter : "Aucune mesure complémentaire ne se justifie pour la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. L’incidence est stable dans le Var, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d’incidence chute de 650 à 450. Il faut lever le confinement du week-end dès que la cartographie des eaux usées s’améliore." Et le président de Région d’ajouter : "Ouvrons là où on peut ouvrir, fermons où il faut fermer. Stop au bazar des critères."

Mesures en Ile-de-France et Hauts-de-France

Le gouvernement envoie depuis deux jours de nombreux signaux laissant à penser que des mesures supplémentaires seront annoncées aujourd’hui en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France.

Ce qu’a confirmé hier Gabriel Attal. Des concertations seront menées dans les régions concernées et dans leurs départements limitrophes, "pour recueillir l’avis des élus sur les mesures envisagées”.